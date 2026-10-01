Italia U21, Baldini: "Non vincere sarebbe stata un'ingiustizia"

01 Ott 2026 - 20:39
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"Non vincere questa partita sarebbe stata un'ingiustizia. Dopo due legni, un calcio di rigore sbagliato, altre palle che abbiamo concretizzato.... questa era una di quelle classiche partite che a volte". Così il tecnico dell'Italia, Silvio Baldini, dopo l'1-0 sull'Armenia ottenuto solo in pieno recupero in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2027. "A me è successo, di perdere partite dominate - ha proseguito Baldini alla Rai -. ma sono rimasto tranquillo, perché quando arrivi a una certa età l'emozione non è più la paura di perdere ma quella di sperare che i ragazzi possano raccogliere quello che meritano. Abbiamo fatto gol all'ultimo minuto, però conta uguale. Ora pensiamo alla Polonia, abbiamo lo scontro diretto", ha concluso Baldini.

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