Coppa Italia: Fulignati para, Stuckler e Berti in gol: la Cremonese elimina la Sampdoria

La Cremonese inizia la nuova stagione con il piede giusto dopo la retrocessione in Serie B dello scorso anno, 2-0 sulla Sampdoria nel primo turno di Coppa Italia 2026/27. Gli ospiti nei primi minuti sono più vivaci, ci prova Forte dalla distanza. Con il passare dei minuti i grigiorossi prendono fiducia, e al 23’ colpiscono con l’1-0 a firma di Stuckler. Il primo tempo non vive di altre emozioni, le due squadre rientrano negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di un gol. Nella ripresa gli uomini di Corradi sembrano avere un altro piglio, e a un quarto d’ora dal termine hanno l’occasione del match: calcio di rigore a favore della Samp, ma al 77’ dal dischetto Fulignati neutralizza Salvatore Esposito e mantiene la porta grigiorossa inviolata. La squadra di Giampaolo si difende fino alla fine, e riesce anche a chiudere i conti nel recupero con Berti, che al 93’ sigla il definitivo 2-0. Ad attendere la Cremonese ai sedicesimi c’è il Parma di Cuesta.