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Coppa Italia: Fulignati para, Stuckler e Berti in gol: la Cremonese elimina la Sampdoria

La squadra di Giampaolo vince 2-0, Fulignati para un rigore: ora la sfida col Parma

17 Ago 2026 - 22:42
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Parte bene la stagione della Cremonese di Giampaolo, 2-0 sulla Sampdoria nel primo turno di Coppa Italia e sedicesimi contro il Parma conquistati. Dopo una buona partenza dei blucerchiati, i grigiorossi stappano la partita con Stuckler al 23’. Nella ripresa i liguri hanno una chance con un calcio di rigore, ma al 77’ Fulignati ipnotizza Esposito. Nel finale, in pieno recupero (93’), Berti chiude i conti: falsa partenza per Corradi e la sua Samp.

CREMONESE-SAMPDORIA 2-0

La Cremonese inizia la nuova stagione con il piede giusto dopo la retrocessione in Serie B dello scorso anno, 2-0 sulla Sampdoria nel primo turno di Coppa Italia 2026/27. Gli ospiti nei primi minuti sono più vivaci, ci prova Forte dalla distanza. Con il passare dei minuti i grigiorossi prendono fiducia, e al 23’ colpiscono con l’1-0 a firma di Stuckler. Il primo tempo non vive di altre emozioni, le due squadre rientrano negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di un gol. Nella ripresa gli uomini di Corradi sembrano avere un altro piglio, e a un quarto d’ora dal termine hanno l’occasione del match: calcio di rigore a favore della Samp, ma al 77’ dal dischetto Fulignati neutralizza Salvatore Esposito e mantiene la porta grigiorossa inviolata. La squadra di Giampaolo si difende fino alla fine, e riesce anche a chiudere i conti nel recupero con Berti, che al 93’ sigla il definitivo 2-0. Ad attendere la Cremonese ai sedicesimi c’è il Parma di Cuesta.

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