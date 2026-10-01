Nations League, le probabili formazioni di Francia-Italia

Le probabili formazioni di Francia-Italia, partita valida per il gruppo 1 di Nations League in programma domani allo Stade de France di Parigi-Saint Denis.
Francia (4-3-3): Maignan, Truffert, Jacquet, Umapecano, Kounde, Rabiot, Koné, Cherki, Doué, Dembelé, Olise (Restes, Butez, Kalulu, Diouf, Yoro, Jacquet, Lacroix, Akliouche, Da Cunha, Camavinga, Lepaul, Barcola). Ct: Zidane.
Italia (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Fagioli, Kean, P.Esposito, S.Esposito (Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Doumbia, Frattesi, Ricci, Inacio, Maldini, Vergara, Zoma, Scamacca). Ct: Mancini.
Arbitro: Gil Manzano (Spagna)