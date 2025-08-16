Coppa Italia: Cagliari e Palermo superano i trentaduesimi ai rigori, Entella e Cremonese eliminate

CREMONESE-PALERMO 4-5 dcr (0-0)

Reduce dal ko rimediato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City, il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi fa visita alla nuova Cremonese di Davide Nicola. Allo Zini non si vivono grandi emozioni nel corso del primo tempo, con i rosanero che perdono Diakite al 43’, prima di rendersi pericolosi nei minuti di recupero con Gyasi: l’ex Empoli prova a regalare il vantaggio alla formazione sicula, ma un attento Audero abbassa la saracinesca e cristallizza il risultato sullo 0-0 all’intervallo. L’equilibrio generale in campo perdura pure nella ripresa, con Brunori che spreca all’80’ davanti ad Audero: l’azione del numero 9 rosanero era però comunque viziata da un fuorigioco. Il risultato non si sblocca e, allora, la partita scivola ai calci di rigore, dove l’unico a sbagliare è Johnsen. Bardi para, infatti, il tiro del norvegese e porta il Palermo ai sedicesimi, dove affronterà una tra Udinese o Carrarese.