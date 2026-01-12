Bianchi su Inter-Napoli: "Partita da Premier, McTominay è universale"

© Getty Images
"Inter-Napoli? Bello spettacolo e buon ritmo, simile alle partite inglesi". Parola di Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto degli azzurri e doppio ex di Inter e Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport per commentare il 2-2 del big-match. Complimenti soprattutto per Scott McTominay, autore di una doppietta: "Da tempo non si vedeva un giocatore così. Una volta a Coverciano si diceva giocatore universale: riesce a interpretare la partita in fase difensiva, in mezzo al campo e anche in fase realizzativa. Avrebbe giocato anche nel mio Napoli di Maradona: un giocatore così gioca da tutte le parti".
Sulla sfuriata di Conte: "La nostra educazione era diversa, ma bisogna anche accettare certi momenti. L'allenatore in panchina si sente solo. Anche se mi comportavo in maniera completamente diversa, certi atteggiamenti sono giustificabili". Rimpianti Inter? "Farsi raggiungere così, per due volte, non fa piacere. Però di fronte avevano una squadra ben organizzata, il Napoli si è comportato proprio da grande squadra. Recuperare due volte a San Siro in quella maniera non è da tutti".