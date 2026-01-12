Bianchi su Inter-Napoli: "Partita da Premier, McTominay è universale"

"Inter-Napoli? Bello spettacolo e buon ritmo, simile alle partite inglesi". Parola di Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto degli azzurri e doppio ex di Inter e Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport per commentare il 2-2 del big-match. Complimenti soprattutto per Scott McTominay, autore di una doppietta: "Da tempo non si vedeva un giocatore così. Una volta a Coverciano si diceva giocatore universale: riesce a interpretare la partita in fase difensiva, in mezzo al campo e anche in fase realizzativa. Avrebbe giocato anche nel mio Napoli di Maradona: un giocatore così gioca da tutte le parti".