Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: Fabregas rimonta Vanoli e vola ai quarti
I lariani ribaltano il risultato al Franchi. Piccoli illude i viola, poi Sergi Roberto, Nico Paz e Morata: ora il Napoli al prossimo turno
Nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 il Como elimina la Fiorentina 3-1 in rimonta al Franchi e completa il tabellone dei quarti di finale. Pronti via e i padroni di casa stappano subito la partita: errore in uscita dei lariani, con Fabbian che pesca la zampata vincente di Piccoli al 7’. Gli uomini di Fabregas reagiscono subito, e al 20’ riportano l’incontro in equilibrio: Douvikas (poi uscito per infortunio, al suo posto Nico Paz) colpisce il palo di testa su corner, nella mischia della ribattuta Sergi Roberto è il più scaltro di tutti a insaccare alle spalle di Christensen. I ritmi calano leggermente fino all’intervallo, con il punteggio sull’1-1. In avvio di ripresa Smolcic prende il posto di van der Brempt sulla destra per gli ospiti, e al 59’ una galoppata del neoentrato porta il Como a completare la rimonta: cross sul secondo palo, respinta non efficace di Fortini e sinistro di Nico Paz che vale il ribaltone. Vanoli perde Piccoli (al suo posto Gudmundsson) ma prova a riaccendere i suoi inserendo Fagioli e Gosens: i lariani gestiscono bene nel finale, chiudendo la pratica al 91’ con il ritorno in campo e al gol di Alvaro Morata, innescato da Kuhn. Il Como raggiunge il Napoli ai quarti, nel lato di tabellone con Inter-Torino: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta completano il quadro dal lato opposto.
IL TABELLINO
Fiorentina-Como 1-3
Fiorentina (4-1-4-1): Christensen 6; Fortini 5.5, Comuzzo 5.5 (dal 39’ st Pongracic sv), Ranieri 5, Balbo 6 (dal 21’ st Gosens 6); Ndour 5.5 (dal 21’ st Fagioli 6); Harrison 5.5, Fabbian 6.5, Brescianini 6, Fazzini 6 (dal 28’ st Solomon 6); Piccoli 7 (dal 21’ st Gudmundsson 6). All. Vanoli. A disp. De Gea, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Sadotti, Bonanno, Deli, Braschi.
Como (4-2-3-1): Butez 6; van der Brempt 6 (dal 1’ st Smolcic 6.5), Ramon 6, Diego Carlos 6, Moreno 6; Da Cunha 6.5, Sergi Roberto 7 (dal 25’ st Perrone 6); Kuhn 7, Caqueret 6, Rodriguez 5.5 (dal 25’ st Addai 6); Douvikas 5.5 (dal 28’ pt Nico Paz 7 – dal 41’ st Morata 6.5). All. Fabregas. A disp. Tornqvist, Vigorito, Valle, Kempf, Vojvoda, De Paoli, Baturina, Pisati.
Arbitro: Ayroldi.
Marcatori: 7’ Piccoli (F), 20’ Sergi Roberto (C), 59’ Nico Paz (C), 91’ Morata (C).
Ammoniti: Brescianini (F), Comuzzo (F); van der Brempt (C), Diego Carlos (C), Nico Paz (C), Kuhn (C), Morata (C).
LE STATISTICHE DI FIORENTINA-COMO
Il Como ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, dopo il precedente del 1985/86 in cui superò agli ottavi la Juventus.
Il Como ha vinto tre partite consecutive in Coppa Italia per la terza volta nella sua storia (tre anche nel 2001 e nel 1985).
Il Como ha vinto una partita in trasferta in Coppa Italia per la prima volta dall’ottobre 2001, un successo per 2-0 anche allora proprio contro la Fiorentina.
Il Como è la prima squadra a vincere tre gare di fila in casa della Fiorentina considerando tutte le competizioni dall’Inter tra il 2021 e il 2024 (serie di cinque in quel caso).
Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno 15 gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, solamente Lamine Yamal (22, classe 2007), Kenan Yildiz (20, classe 2005) e Arda Güler (17, classe 2005) sono più giovani di Nico Paz (15, 9G 6A - classe 2004).
Considerando tutte le competizioni, la Fiorentina (due gol, due assist) è una delle sole due squadre, assieme al Lecce, contro cui Nico Paz ha segnato più di un gol e servito più di un assist dal suo arrivo al Como.
Primo gol con la maglia del Como per Alvaro Morata, che è tornato a segnare considerando tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso Maggio (vs Goztepe in Super Lig turca con la maglia del Galatasaray).
Il Como ha vinto tre partite di fila tra tutte le competizioni contro la Fiorentina per la seconda volta nella storia (tre vittorie nei primi tre match tra il 1949 e il 1950).
Considerando tutte le competizioni, la Fiorentina ha subito più di un gol in tre partite consecutive contro il Como per la prima volta nella sua storia.
Dal suo esordio in Coppa Italia nella stagione 2020/21, Roberto Piccoli è il giocatore che ha trovato il gol con più squadre diverse nella competizione (quattro: Spezia, Lecce, Cagliari e Fiorentina).
Dal suo esordio in Coppa Italia nell'edizione 2020/21, solamente Dusan Vlahovic (sette) ha segnato più gol nella competizione rispetto a Roberto Piccoli (sei).
Primo gol di Sergi Roberto con la maglia del Como considerando tutte le competizioni: lo spagnolo è tornato a segnare una rete per la prima volta da una doppietta contro l'Almeria in maglia Barcellona del 20 dicembre 2023, nella Liga spagnola.
Diego Carlos ha servito il suo secondo assist in carriera alla sua presenza numero 318 con squadre dei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni, dopo quello servito in maglia Aston Villa contro l’Hibernian in Conference League nell’agosto 2023.