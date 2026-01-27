Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: Fabregas rimonta Vanoli e vola ai quarti

Nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 il Como elimina la Fiorentina 3-1 in rimonta al Franchi e completa il tabellone dei quarti di finale. Pronti via e i padroni di casa stappano subito la partita: errore in uscita dei lariani, con Fabbian che pesca la zampata vincente di Piccoli al 7’. Gli uomini di Fabregas reagiscono subito, e al 20’ riportano l’incontro in equilibrio: Douvikas (poi uscito per infortunio, al suo posto Nico Paz) colpisce il palo di testa su corner, nella mischia della ribattuta Sergi Roberto è il più scaltro di tutti a insaccare alle spalle di Christensen. I ritmi calano leggermente fino all’intervallo, con il punteggio sull’1-1. In avvio di ripresa Smolcic prende il posto di van der Brempt sulla destra per gli ospiti, e al 59’ una galoppata del neoentrato porta il Como a completare la rimonta: cross sul secondo palo, respinta non efficace di Fortini e sinistro di Nico Paz che vale il ribaltone. Vanoli perde Piccoli (al suo posto Gudmundsson) ma prova a riaccendere i suoi inserendo Fagioli e Gosens: i lariani gestiscono bene nel finale, chiudendo la pratica al 91’ con il ritorno in campo e al gol di Alvaro Morata, innescato da Kuhn. Il Como raggiunge il Napoli ai quarti, nel lato di tabellone con Inter-Torino: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta completano il quadro dal lato opposto.