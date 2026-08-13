Incredibile Arbeloa: ritira il Fulham dopo l'espulsione, il Malaga calcia il rigore senza portiere

Da torneo amichevole a momento di tensione e reciproci sfottò sui social. Dall'Inghilterra alla Spagna, sono diventati virali i momenti finali del Trofeo Costa del Sol tra Malaga e Fulham.
Gli ospiti stavano per portare a casa la gara quando, sul 2-1 in pieno recupero, l'arbitro Miguel Angel Ortiz Arias ha fischiato un calcio di rigore per il Malaga a causa di un tocco di mano. In seguito al gol, sono quindi arrivate le proteste dell'allenatore dei londinesi, Alvaro Arbeloa, espulso dallo stesso Ortiz.
A quel punto, il tecnico ha di fatto chiesto ai suoi giocatori di seguirlo negli spogliatoi, nonostante la sfida si fosse conclusa in pareggio e il pubblico aspettasse i calci di rigore. Il Malaga non l'ha presa benissimo e ha portato Eneko Jauregi nella zona del dischetto per calciare un ironico penalty a porta vuota, seguito dall'esultanza dei compagni e dalla festa del pubblico di casa.
In un post pubblicato sul proprio profilo X, il Fulham ha chiarito che le squadre avevano concordato che non ci sarebbe stata alcuna lotteria dei rigori in caso di pareggio.
Mentre il Malaga ha spiegato sul proprio sito ufficiale che "il Fulham si è ritirato dal campo" e quindi gli spagnoli si sono confermati campioni del torneo per il terzo anno consecutivo.