Incredibile Arbeloa: ritira il Fulham dopo l'espulsione, il Malaga calcia il rigore senza portiere

A quel punto, il tecnico ha di fatto chiesto ai suoi giocatori di seguirlo negli spogliatoi, nonostante la sfida si fosse conclusa in pareggio e il pubblico aspettasse i calci di rigore. Il Malaga non l'ha presa benissimo e ha portato Eneko Jauregi nella zona del dischetto per calciare un ironico penalty a porta vuota, seguito dall'esultanza dei compagni e dalla festa del pubblico di casa.