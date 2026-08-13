Colombia, il calciatore Luis Díaz invierà aiuti ai terremotati

Il calciatore colombiano Luis Díaz ha lanciato un appello ai suoi connazionali affinché si uniscano per aiutare le persone colpite dal terremoto che ha devastato il Paese lunedì, annunciando che la sua fondazione si sta già adoperando per inviare aiuti nelle zone più devastate. "Oggi più che mai abbiamo bisogno di essere uniti. Non importa dove ci troviamo, possiamo tutti fare qualcosa per aiutare. In fondo, indossiamo tutti la stessa maglia, quella della Colombia", ha dichiarato l'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale colombiana in un messaggio condiviso sui suoi social media. L'iniziativa prevede la raccolta di alimenti non deperibili, kit igienici e materiale medico presso un punto di raccolta allestito al Ritz Carlton Hotel di Barranquilla, che ha aderito all'iniziativa per ricevere e organizzare le donazioni. "Se avete la possibilità di contribuire con prodotti, materiali o supporto logistico, qualsiasi aiuto sarà ben accetto. Ogni piccolo contributo è importante", ha sottolineato il giocatore, che ha poi espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime del sisma. "Oggi la Colombia ha bisogno della nostra unità", ha aggiunto Diaz rivolgendo un appello ai suoi sostenitori.