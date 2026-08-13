Vlahovic volta pagina: eliminata ogni traccia della Juve dai suoi social dopo l’addio

Dusan Vlahovic da un bianconero all’altro, sì, ma la volontà dell’attaccante serbo sembra essere quella di chiudere definitivamente col passato. Dopo aver accettato un triennale da 10 milioni l'anno più 10 milioni di bonus alla firma, ieri Vlahovic è atterrato alle 21:30 all'Aeroporto Atatürk di Istanbul, dove ad attenderlo c'era una grandissima folla di tifosi, e oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, ma prima di farlo ha voluto voltare pagina del tutto. Eliminata infatti ogni traccia del suo passato dai propri profili social, Vlahovic è pronto per la sua nuova avventura e vuole mettersi la Juventus alle spalle.