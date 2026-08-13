Gli italiani i migliori allenatori del mondo? Non più dopo il grande 2026 degli spagnoli…

La prima partita ufficiale della nuova stagione ha confermato il trend dello scorso anno (e anche del Mondiale): il Psg di Luis Enrique ha conquistato la Supercoppa Europea (contro l’Aston Villa di Emery che aveva vinto l’Europa League) dopo che il tecnico spagnolo nell’ultima gara dell’anno scorso, contro l’Arsenal di Mikel Arteta che aveva appena vinto la Premier League, aveva conquistato la Champions League sancendo in maniera perentoria il dominio degli allenatori iberici sul mondo del calcio e anche il sorpasso su quelli italiani per titoli europei vinti: 47, vinti da 20 allenatori diversi, contro i 43 dei 18 allenatori azzurri.