Palladino: "Mi godo un grande gruppo. La sfida con l'Inter? Voglio una notte magica"

Al termine della partita vinta dalla Fiorentina in Conference League contro il Pafos, ha parlato a Sky l'allenatore viola Raffaele Palladino: "E' una vittoria del gruppo, non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata, che sa giocare a calcio e che fino a oggi non aveva mai subito più di 2 gol. Grande spirito di squadra, gara macchiata solo dai due gol subiti che si potevano evitare. Martinez Quarta centrocampista? Sapevo che avrebbe fatto una grande partita, non l'ho provato lì per caso. Lo avevo visto in settimana, è un ragazzo d'oro, dà sempre tutto ed ha grande duttilità, poi ha il gol nel sangue. Hanno fatto bene anche gli altri che sono entrati, sono contento".