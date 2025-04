Conference League: Fiorentina-Celje 2-2, la Viola vola in semifinale

È una sorta di campanello d'allarme per la Fiorentina, che nel giro di 11' si fa prima riprendere e poi va addirittura sotto. Al 54' Parisi si fa sorprendere dal taglio di Matko che non sbaglia a tu per tu con De Gea, poi Pongracic si perde Nemanic che di testa fa secco De Gea: 2-1 per gli sloveni e tutto in parità. L'illusione del Celje dura solo un paio di minuti, fino a quando Kean lanciato da Mandragora salta Nieto e con un destro preciso nell'angolino batte Silva. Il guardalinee alza la bandierina, ma il Var corregge l'errore. Tecnologia protagonista anche nel finale, quando la Fiorentina si vede annullare due gol, entrambi per fuorigioco: al 77' brutto errrore di Silva in uscita, il pallone finisce tra le gambe di Karnicnik e poi a Ranieri che a porta vuota non può sbagliare; all'89' Richardson in profondità per Kean, sinistro sotto la traversa che batte Silva ma è tutto inutile. Niente doppietta per l'ex Juve, ma poco importa: la Fiorentina non sbaglia e può continuare a sognare.