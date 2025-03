Conference League, Fiorentina-Panathinaikos 3-1: la Viola vola ai quarti tra gli applausi del Franchi

LA PARTITA

La Fiorentina si presenta al Franchi con un unico obiettivo: ribaltare la sconfitta per 3-2 rimediata sette giorni fa in Grecia e avanzare così ai quarti di finale di Conference League. Per farlo, Palladino cambia quattro degli undici titolari rispetto alla gara d’andata: De Gea torna tra i pali dal primo minuto, Pongracic in difesa, Cataldi a centrocampo e Gudmundsson a far coppia con Kean in attacco. Proprio l’islandese prova a spaventare per primo Dragowski all’undicesimo minuto, prima del fantastico gol con cui Mandragora stappa il risultato pochi secondi più tardi: il centrocampista viola colpisce con un prelibato mancino fa fuori area, infiammando il Franchi. Sempre l’ex Torino sfiora poi la doppietta al 17’, con il 2-0 che per la Fiorentina è però soltanto rimandato. A superare ancora Dragowski al 24’ ci pensa infatti Gudmundsson, concludendo in rete una grande azione personale (complice anche una deviazione). La Viola prende entusiasmo e si rende nuovamente pericolosa con le punizioni di Mandragora e di Cataldi, ma soprattutto con Kean: il bomber azzurro sgomita in attacco e prova a trascinare la squadra con il suo atteggiamento e la sua qualità, andando a centimetri dalla gioia personale in ben tre occasioni.