Conference League, c'è Fiorentina-Betis: i viola vogliono la terza finale consecutiva

Dopo l'impresa dell'Inter in Champions, l'Italia cerca un'altra finalista, ma in Conference League: dopo la sconfitta per 2-1 in Andalusia, la Fiorentina ospita il Betis per la semifinale di ritorno. La squadra di Pellegrini ha due risultati su tre per eliminare i viola, che però cercheranno di raggiungere per il terzo anno consecutivo l'atto conclusivo, stavolta in programma a Wroclaw il 28 maggio. E al Franchi ci sarà un Moise Kean in più.