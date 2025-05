Conference League: rimonta e trionfo del Chelsea, Maresca alza il trofeo

Wroclaw e la Conference League si tingono di Blues. È il blu del Chelsea, che rimonta e sconfigge 4-1 il Betis regalando il primo trofeo di spessore a Enzo Maresca, vittorioso dopo la qualificazione in Champions. Avvio prepotente degli spagnoli, con un ritmo elevatissimo che annichilisce i londinesi. Antony ci prova subito, poi al 9' ecco il gol: assist di Isco e Abde Ezzalzouli buca la difesa, per poi segnare l'1-0. L'ex Barça fa letteralmente impazzire la retroguardia del Chelsea, con Malo Gusto in debito d'ossigeno sin dai primissimi minuti e un Betis dominante, che sfiora il bis: Jorgensen salva su Bartra, Abde e Sabaly sprecano. La ripresa si apre con l'uscita dal campo del terzino francese, dentro James e la gara cambia, anche perché al 52' Ezzalzouli alza bandiera bianca per un problema muscolare. Uscito lui, esce dal campo anche la formazione biancoverde, che va completamente in apnea nel silenzio della sua tifoseria: il Chelsea domina, James e Jackson vicinissimi al gol.