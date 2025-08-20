Logo SportMediaset
Fiorentina, Pioli: "Pronti per la Conference, abbiamo già idee e uno stile di gioco"

" La partita col Polyssia non sarà semplice, le difficoltà le dobbiamo affrontare da squadra" 

20 Ago 2025 - 19:52
© IPA

© IPA

E' fiducioso e carico Stefano Pioli alla vigilia dell'andata del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polyssia. "Stiamo bene, ci siamo preparati bene e abbiamo in testa questa partita dal 14 luglio, dal primo giorno del ritiro - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina -. Dobbiamo giocare il nostro calcio, siamo insieme solo da 40 giorni, ma è sufficiente per avere idee e uno stile di gioco". "Arrivare fino in fondo? Intanto noi dobbiamo passare questo preliminare, è il nostro obiettivo - ha aggiunto -. La partita di domani non sarà semplice, le difficoltà le dobbiamo affrontare da squadra. Loro sono una squadra con criteri chiari, hanno qualità e giocatori di talento. E ha sette mancini".

"C'è l'intenzione di alzare il livello e le ambizioni, non si può fare tutto in un mese, stiamo lavorando bene, la società ha mantenuto i giocatori base, forti come De Gea, Gossens, Kean e Mandragora - ha proseguito Pioli parlando della sua nuova avventura sulla panchina della Viola -. C'è una struttura solida sulla quale puntare per alzare il livello. Approcciamo con energia e grande volontà".

"Un trofeo da dedicare a Davide Astori? Manchiamo da troppo tempio un traguardo del genere. Davide è sempre con me e ora ancora di più, sarebbe un sogno ma cominciamo a giocare - ha continuato il tecnico -. Mi piace come sta lavorando la squadra e adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo". Infine una battuta sul possibile arrivo di Piccoli per puntellare il reparto avanzato: "Non parliamo di mercato, le tempistiche del mercato sono in disaccordo con quelle degli allenatori".

