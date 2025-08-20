Fiorentina, Pioli: "Pronti per la Conference, abbiamo già idee e uno stile di gioco"

E' fiducioso e carico Stefano Pioli alla vigilia dell'andata del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polyssia. "Stiamo bene, ci siamo preparati bene e abbiamo in testa questa partita dal 14 luglio, dal primo giorno del ritiro - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina -. Dobbiamo giocare il nostro calcio, siamo insieme solo da 40 giorni, ma è sufficiente per avere idee e uno stile di gioco". "Arrivare fino in fondo? Intanto noi dobbiamo passare questo preliminare, è il nostro obiettivo - ha aggiunto -. La partita di domani non sarà semplice, le difficoltà le dobbiamo affrontare da squadra. Loro sono una squadra con criteri chiari, hanno qualità e giocatori di talento. E ha sette mancini".