Adesso è anche ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Il primo incontro con i tifosi viola sarà già lunedì, 14 luglio, in occasione del Viola Carpet, mentre la conferenza stampa di presentazione è in programma mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park. Pioli dovrebbe arrivare domani in città per cominciare la sua terza avventura in maglia viola (la seconda da allenatore).