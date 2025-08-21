Fiorentina, Pioli: "Premiato il nostro lavoro. Kean ha sbagliato"

Stefano Pioli è soddisfatto per la vittoria contro il Polissya che ipoteca la qualificazione alla fase a campionato di Conference League. "Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed è giusto essere premiati da questa bella vittoria - ha spiegato a Sky Sport -. Per noi passare il playoff vuol dire tanto, e non l'abbiamo ancora chiusa". Sull'espulsione di Kean: "Moise ha sbagliato, era sicuramente da punire col rosso ma anche il suo avversario era da sanzionare. Dispiace, Moise stava facendo bene, è un giocatore importante e imparerà anche da questo. Dzeko è entrato bene, Kean ha iniziato bene e peccato per l'espulsione ma sarà pronto per il campionato".