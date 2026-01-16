Logo SportMediaset

Fiorentina, ai playoff ci sono i polacchi dello Jagiellonia: il ritorno è in casa

Andata il 19 febbraio in Polonia e ritorno una settimana dopo a Firenze 

16 Gen 2026 - 13:25

Ai playoff di Conference League la Fiorentina se la dovrà vedere con lo Jagiellonia, che ha chiuso la League Phase al 17esimo posto. La gara di andata sarà il 19 febbraio in Polonia, il ritorno una settimana dopo al Franchi. I polacchi occupano attualmente la terza posizione in campionato. 

Dunque, niente sfida con il grande ex Stevan Jovetic, in forza ai ciprioti dell'Omonia

In caso di passaggio del turno, agli ottavi i viola affronteranno una tra Strasburgo Rakow, cioè le prime due classificate della fase campionato. Il sorteggio è fissato per venerdì 27 febbraio

Fiorentina, ora è ufficiale: Paratici nuovo direttore sportivo dal 4 febbraio

