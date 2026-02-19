Conference League: tris della Fiorentina contro lo Jagiellonia, gli ottavi si avvicinano

Dopo un primo tempo abbastanza sofferto, col solo Fabbian a impegnare il portiere avversario, la Fiorentina vince e convince in Polonia. Il perentorio 3-0 sullo Jagiellonia Białystok, travolto in casa e inerme nella ripresa, vale come una mezza ipoteca sugli ottavi di finale della Conference League. I viola soffrono per tutto il primo tempo, ma la sbloccano e decidono nella ripresa. Sono i calci piazzati a premiare la Fiorentina, che segna al 53' su azione da corner: gran palla di Fazzini per Ranieri, Abramowicz non è preciso ed è 1-0. Il portiere polacco evita il bis di Fortini e lo Jagiellonia spaventa i toscani, colpendo un palo con Wdowik. Si tratta però di un episodio, visto che al 65' è raddoppio: magia di Mandragora, col suo letale sinistro su punizione diretta, ed è 2-0. Da qui in poi la gara è in discesa per una Fiorentina in grande spolvero nei secondi quarantacinque minuti, che cala anche il tris su rigore all'81': Drachal stende Piccoli, che va sul dischetto e trasforma. Vanoli esulta dunque per un 3-0 pesantissimo, ottenuto inoltre con tantissimi Primavera in panchina.