Conference League: tris della Fiorentina contro lo Jagiellonia, gli ottavi si avvicinano
I viola faticano nel primo tempo, poi dilagano e vincono 3-0: in gol Ranieri, Mandragora e Piccoli
Dopo un primo tempo abbastanza sofferto, col solo Fabbian a impegnare il portiere avversario, la Fiorentina vince e convince in Polonia. Il perentorio 3-0 sullo Jagiellonia Białystok, travolto in casa e inerme nella ripresa, vale come una mezza ipoteca sugli ottavi di finale della Conference League. I viola soffrono per tutto il primo tempo, ma la sbloccano e decidono nella ripresa. Sono i calci piazzati a premiare la Fiorentina, che segna al 53' su azione da corner: gran palla di Fazzini per Ranieri, Abramowicz non è preciso ed è 1-0. Il portiere polacco evita il bis di Fortini e lo Jagiellonia spaventa i toscani, colpendo un palo con Wdowik. Si tratta però di un episodio, visto che al 65' è raddoppio: magia di Mandragora, col suo letale sinistro su punizione diretta, ed è 2-0. Da qui in poi la gara è in discesa per una Fiorentina in grande spolvero nei secondi quarantacinque minuti, che cala anche il tris su rigore all'81': Drachal stende Piccoli, che va sul dischetto e trasforma. Vanoli esulta dunque per un 3-0 pesantissimo, ottenuto inoltre con tantissimi Primavera in panchina.
IL TABELLINO
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK-FIORENTINA 0-3
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (4-2-3-1) - Abramowicz 6.5; Wojtuszek 5.5, Bernardo Vital 6, Pelmard 5.5, Wdowik 6.5; Flach 5.5 (15' st Drachal 5), Mazurek 6 (44' st Kozlowski sv); Pozo 5.5, Imaz 5.5, Jozwiak 5.5 (23' st Rallis 5.5); Bazdar 5 (44' st Sylla sv). A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Krasiewicz. All. Siemieniec.
FIORENTINA (4-3-3) - Lezzerini 6; Fortini 6.5, Comuzzo 6, Ranieri 6.5 (23' st Pongracic 6), Gosens 6; Fabbian 6.5, Mandragora 7, Ndour 6 (39' st Balbo sv); Harrison 5.5 (23' st Parisi 6), Piccoli 6, Fazzini 6.5. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti, Bertolini. All. Vanoli.
Arbitro: Gishamer (Aut).
Marcatori: 8' st Ranieri (F), 20' st Mandragora (F), 36' st Piccoli rig. (F).
Ammoniti: Fazzini (F), Mandragora (F), Lezzerini (F), Wdowik (J).
LE ALTRE PARTITE
Zrinjski Mostar-Crystal Palace 1-1
Marcatori: 44' Sarr (C), 10' st Abramovic (Z).
Noah-AZ Alkmaar 1-0
Marcatore: 8' st Hambardzumyan (N).
Sigma Olomouc-Losanna 1-1
Marcatori: 22' Butler-Oyedeji (L), 13' st Sturm (S).
KuPS-Lech Poznan 0-2
Marcatori: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L).
Note: espulso Lutumba (K) al 12'.
Shkendija-Samsunspor 0-1
Marcatore: 32' st Mouandilmandji (Sam).
Omonia-Rijeka 0-1
Marcatore: 42' st Adu-Adjei (R).
Note: espulso Morchiladze (R) al 44' st.
Drita-Celje 2-3
Marcatori: 19' Kučys (C), 41' Avdyli (C), 14' st Krasniqi (D), 30' st Balaj (D), 49' st Poplatnik (C).