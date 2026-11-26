Nella ripresa i nerazzurri crescono, e al 54’ Pasalic si mangia un gol fatto, calciando alto da pochi metri. Al 58’ è il turno di Rowe, che sbaglia a porta vuota dopo aver raccolto un rilancio sbagliato del portiere avversario. Non è l’ultimo errore da due passi per l’Atalanta, che al 69’ si divora un altro gol, questa volta con De Ketelaere. Al 74’ il Borac rimane in dieci uomini per fallo da ultimo uomo di Pascual su Rowe, e appena tre minuti dopo Rowe ha un’altra chance enorme, ma da due passi colpisce Jurkas, che gli nega il gol. All’86’ ecco il gol della squadra di Sarri: Bellanova crossa col mancino e trova in area Krstovic, che di testa fa 2-1. Tutto finito? No, perché il Borac rimane in 9 a causa dell’espulsione di Herrera, e sulla successiva punizione, dopo un rimpallo, Kolasinac fa 2-2. Al 93’ ecco il 3-2 degli uomini di Sarri: Zappacosta riceve da Elmas, e con un bel destro batte Jurkas. L’Atalanta sale a 7 punti in classifica e riscatta il pareggio contro il Kairat. Playoff ora a -2 punti.