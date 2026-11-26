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L'Atalanta va sotto di due gol contro il Borac nel primo tempo, poi rimonta e la ribalta con Krstovic, Kolasinac e Zappacosta nel recupero anche grazie a due espulsioni dei bosniaci. Nella Conference League la Dea sale così a 7 punti in classifica, a -2 dall’ottavo posto. I nerazzurri partono bene, e all’11’ sfiorano il vantaggio con Raspadori, che sbaglia da due passi. Al 22’ ecco il vantaggio dei padroni di casa: Juricic riceve un cross basso in area, si gira sulla marcatura morbida di Kolasinac e fa 1-0. La Dea non reagisce, e al 30’ arriva anche il raddoppio con Deket. Il classe 2009 riceve in contropiede e, rientrando sul suo destro, con il piattone batte uno Sportiello non impeccabile. L’Atalanta fatica a rialzare la testa, e fino al 45’ non trova occasioni: male Scamacca, in difficoltà anche in difensori.
Nella ripresa i nerazzurri crescono, e al 54’ Pasalic si mangia un gol fatto, calciando alto da pochi metri. Al 58’ è il turno di Rowe, che sbaglia a porta vuota dopo aver raccolto un rilancio sbagliato del portiere avversario. Non è l’ultimo errore da due passi per l’Atalanta, che al 69’ si divora un altro gol, questa volta con De Ketelaere. Al 74’ il Borac rimane in dieci uomini per fallo da ultimo uomo di Pascual su Rowe, e appena tre minuti dopo Rowe ha un’altra chance enorme, ma da due passi colpisce Jurkas, che gli nega il gol. All’86’ ecco il gol della squadra di Sarri: Bellanova crossa col mancino e trova in area Krstovic, che di testa fa 2-1. Tutto finito? No, perché il Borac rimane in 9 a causa dell’espulsione di Herrera, e sulla successiva punizione, dopo un rimpallo, Kolasinac fa 2-2. Al 93’ ecco il 3-2 degli uomini di Sarri: Zappacosta riceve da Elmas, e con un bel destro batte Jurkas. L’Atalanta sale a 7 punti in classifica e riscatta il pareggio contro il Kairat. Playoff ora a -2 punti.
IL TABELLINO
Borac-Atalanta 2-3
Borac (4-2-3-1): Jurkas 6; Cipetic 6,5 (22’ s.t. Pascual 4,5), Meijers 6, Carolina 6, Herrera 4,5; Hiros 6, Jojic 6 (12’ s.t. Ogrinec 6); Sijaric 6,5 (12’ s.t. Rogan 6), Deket 7 (31’ s.t. Sanicanin s.v.), Vukovic 6; Juricic 7. Allenatore: Vinko Marinovic 5,5
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello 5,5; Zappacosta 5,5, Scalvini 5, Kolasinac 6, Bernasconi 5,5 (1’ s.t. Bellanova 6,5); Ederson 5,5 (1’ s.t. Kessie 5,5), Pasalic 5 (33’ s.t. Elmas 6,5.); Zalewski 6,5, Raspadori 5 (13’ s.t. De Ketelaere 5), Rowe 5; Scamacca 5 (13’ s.t. Krstovic 6,5). Allenatore: Maurizio Sarri 6
Arbitro: Verboomen (BEL)
Marcatori: 22’ Juricic (B), 29’ Deket (B), 86’ Krstovic (A), 90’ Kolasinac (A), 90’+3 Zappacosta (A)
Ammoniti: Meijers (B), Sijaric (B), Rowe (A), Pasalic (A)
Espulsi: Pascual (B), Herrera (B)
LE ALTRE PARTITE
Doppio 4-0 per Ajax e Brighton, che battono rispettivamente Thun e Craiova. Per gli olandesi a segno Marcos Leonardo, Bounida con una doppietta e Berghui. Per i Seagulls De Cuyper, Kosoulas e due volte Osman. Cade il Getafe 1-0 contro l’Iberia (25’ Kobuladze). Vincono 2-1 il Friburgo contro il Twente e il Trabzonspor sul campo del CSKA Sofia: a segno anche Mo Salah, che pareggia i conti prima della definitiva rete di Saviolo. Il Monaco batte allo scadere gli Hearts grazie a un gol nel recupero di Balogun, autore di una doppietta. Continua a stupire il St. Truidense, che vince a Spalato contro l’Hajduk 2-0 e rimane in zona playoff, così come il Panathinaikos, sconfitto però dal Nordsjaelland 3-2 in Norvegia.
Vittoria rotonda per il Braga, che sconfigge 4-0 il KuPS. Alle 16:30 il Kairat batte 1-0 il Mjallby, mentre alle 18:30 vincono Jablonec, Zalgiris, Egnatia, Midtjylland e AGF, che battono rispettivamente 2-0, 2-0, 2-1, 0-2 e 1-4 Lugano, Riga, Lincoln RI, Pafos e Brann. Sorprende l’Inter Club d’Esclades, che in Andorra vince 2-0 contro il Copenhagen. L’unico pareggio è l’1-1 tra Gent e Stella Rossa.