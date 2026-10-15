Conference League, Atalanta-Pafos 3-1: Sarri parte con una vittoria

© Getty Images
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Buona la prima per l’Atalanta in Conference League, nel primo turno arriva il successo agile per 3-1 ai danni del Pafos. Pronti via e dopo pochi secondi i nerazzurri stappano subito la partita, grazie al destro preciso di Elmas su assist di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli e Sassuolo torna protagonista dopo il quarto d’ora, quando al 18’ trasforma un calcio di rigore portando gli uomini di Sarri sul 2-0. Gli episodi nella partita di Raspadori non sono però finiti, perché dopo il penalty si accorge di un fastidio muscolare ed è costretto a lasciare il campo per De Ketelaere.
Il belga non fa rimpiangere però il titolare, perché al 44’ si accentra e imbuca per Scamacca, che davanti a Majecki non può sbagliare e cala il tris prima dell’intervallo. Nella ripresa i bergamaschi gestiscono senza troppi problemi, sfiorando anche il poker a più riprese. I ciprioti non si rendono praticamente quasi mai pericolosi, se non all’88’ con la rete della bandiera a firma di Biel. L’Atalanta vince 3-1 e sale a 3 punti in classifica.
IL TABELLINO
Atalanta-Pafos 3-1
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (dal 35’ st Idele), Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Pasalic (dal 22’ st Ederson); Elmas, Raspadori (dal 21’ pt De Ketelaere), Zalewski (dal 22’ st Samardzic); Scamacca. All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Obric, Rowe, Krstovic.
Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno (dal 1’ st Correia), Mmaee, David Luiz (dal 37’ pt Sema), N. Ioannou; Dragomir, Sunjic, Pepe (dal 24’ st Guga); Quina (dal 1’ st Brito), Lele (dal 24’ st Silva), Biel. All. Sa Pinto. A disp. Petrou, Papastylianou, Kais, K. Ioannou, Evzonas, Michael.
Arbitro: Ladeback (Svezia).
Marcatori: 1’ Elmas (A), 18’ rig. Raspadori (A), 44’ Scamacca (A), 88’ Biel (P).
Ammoniti: Sa Pinto (All. Pafos)
Espulsi: -
LE ALTRE PARTITE DI CONFERENCE LEAGUE
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Marcatori: 3’ Brunner (M), 43’ Ansu Fati (M), 76’ Zwarts (C).
Lugano-Stella Rossa 3-2
Marcatori: 25’ Ajeti (L), 32’ Elsnik (S), 67’ Krunic (S), 84’ Moncada (L), 89’ rig. Grgic (L).
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
Marcatori: 37’ Bamba (H), 53’ Klaassen (A), 55’ Soticek (H).
Gent-AGF 1-0
Marcatori: 87’ Goore (G).
Egnatia-Midtjylland 1-1
Marcatori: 26’ Gruda (E), 33’ Cho (M).
Kups-Trabzonspor 2-4
Marcatori: 3’ Onuachu (T), 44’ Salah (T), 54’ Pennanen (K), 47’ e 91’ Dju (T), 96’ Engvall (K).
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Marcatori: 54’ Bergstrom (M), 65’ Noren (M).
Panathinaikos-Borac 2-1
Marcatori: 10’ rig. Dessers (P), 70’ Kangwa (P), 80’ Jojic (B).
Riga-Kairat 1-1
Marcatori: 5’ Gual (K), 12’ Oulad M’Hand (R).
Craiova-Getafe 1-1
Marcatori: 59’ Al-Hamlawi (C), 81’ Gudelj (G).
Brighton-Zalgiris 4-0
Marcatori: 47’ Hinshelwood (B), 41’ e 53’ Rutter (B), 67’ O’Riley (B).
Copenaghen-Braga 3-0
Marcatori: 49’ Elyounoussi (C), 79’ e 86’ Cornelius (C).
Twente-Thun 1-0
Marcatori: 65’ Zerrouki (Tw).
Hearts-Nordsjaelland 1-1
Marcatori: 33’ McEntee (H), 86’ Rojkjaer (N).
Friburgo-Jablonec 3-2
Marcatori: 15’ Grifo (F), 28’ Rusek (J), 53’ aut. Pavlovic (F), 65’ Eggstein (F), 93’ Kuol (J).
Brann-Lincoln 2-1
Marcatori: 59’ Gomez (L), 64’ e 81’ Castro (B).
St. Truidense-Iberia 2-0
Marcatori: 11’ Vanwesemael (S), 88’ Sebaoui (S).