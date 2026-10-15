Conference League, Atalanta-Pafos 3-1: Sarri parte con una vittoria

Buona la prima per l’Atalanta in Conference League, nel primo turno arriva il successo agile per 3-1 ai danni del Pafos. Pronti via e dopo pochi secondi i nerazzurri stappano subito la partita, grazie al destro preciso di Elmas su assist di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli e Sassuolo torna protagonista dopo il quarto d’ora, quando al 18’ trasforma un calcio di rigore portando gli uomini di Sarri sul 2-0. Gli episodi nella partita di Raspadori non sono però finiti, perché dopo il penalty si accorge di un fastidio muscolare ed è costretto a lasciare il campo per De Ketelaere.