Atalanta, Sarri: "Con 14 assenti la settimana del rilancio la vedo dura, potevamo vincerla senza quel gol stupido"

"Se in un momento in cui hai fuori quattordici giocatori questa deve essere la settimana del rilancio, la vedo dura. Oggi avevamo dieci infortunati e quattro giocatori per i quali le valutazioni sconsigliavano l'utilizzo per più di mezz'ora, quindi diventa difficile". Sconsolato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri, dopo il pareggio in Conference League contro i kazaki del Kairat Almaty. "Potevamo sicuramente vincerla, se non avessimo preso un gol stupido. Poi la partita si è fatta difficile - ha detto a Sky Sport - Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare a casa almeno un risultato positivo, quella c'è stata. Abbiamo fatto fatica: circolazione della palla piuttosto lenta, fatica ad attaccare gli spazi, fatica a giocare contro una squadra chiusa. Però, con tante attenuanti, prendiamo questo punto e vediamo di andarci a prendere la qualificazione più avanti, quando staremo meglio". E ancora: "Scamacca è stato fermo ma è anche difficile pretendere di più perché io l'ho visto solo ieri in allenamento. Da altri mi aspettavo di più ma con 8 partite in 23 giorni non era facile. La trasformazione presenta di base già delle difficoltà, poi ad oggi abbiamo molte difficoltà: in difesa avevamo un ragazzo dell'under 23, Sulemana è tornato solo da poco".