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Atalanta, Sarri: "Con 14 assenti la settimana del rilancio la vedo dura, potevamo vincerla senza quel gol stupido"

Il tecnico della Dea dopo l'1-1 contro il Kairat: "Prendiamo questo punto e vediamo di andarci a prendere la qualificazione più avanti"

05 Nov 2026 - 21:42
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"Se in un momento in cui hai fuori quattordici giocatori questa deve essere la settimana del rilancio, la vedo dura. Oggi avevamo dieci infortunati e quattro giocatori per i quali le valutazioni sconsigliavano l'utilizzo per più di mezz'ora, quindi diventa difficile". Sconsolato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri, dopo il pareggio in Conference League contro i kazaki del Kairat Almaty. "Potevamo sicuramente vincerla, se non avessimo preso un gol stupido. Poi la partita si è fatta difficile - ha detto a Sky Sport - Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare a casa almeno un risultato positivo, quella c'è stata. Abbiamo fatto fatica: circolazione della palla piuttosto lenta, fatica ad attaccare gli spazi, fatica a giocare contro una squadra chiusa. Però, con tante attenuanti, prendiamo questo punto e vediamo di andarci a prendere la qualificazione più avanti, quando staremo meglio". E ancora: "Scamacca è stato fermo ma è anche difficile pretendere di più perché io l'ho visto solo ieri in allenamento. Da altri mi aspettavo di più ma con 8 partite in 23 giorni non era facile. La trasformazione presenta di base già delle difficoltà, poi ad oggi abbiamo molte difficoltà: in difesa avevamo un ragazzo dell'under 23, Sulemana è tornato solo da poco". 

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