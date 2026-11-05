Conference League, Atalanta-Kairat Almaty 1-1: i nerazzurri pareggiano col brivido

© ansa
© ansa
La squadra di Sarri la recupera a 10' dalla fine, ma non trova i tre punti: è la sesta gara di fila senza vittorie tra campionato e Conference League
© ansa
© ansa
Nella terza giornata di Conference League l’Atalanta reagisce ma non riesce a tornare alla vittoria: a Bergamo finisce 1-1 contro il Kairat, con Krstovic che risponde a Marc Gual. Nel primo tempo la squadra di Sarri tiene il pallino del gioco e rischia di passare in vantaggio dopo 11 minuti su un brutto errore di Kassabulatt, che va vicino a un clamoroso autogol su un retropassaggio. I nerazzurri ci provano con Samardzic e Rowe, ma Anarbekov è bravo a respingere, e gli ospiti trovano fiducia soprattutto nelle ripartenze: alla mezz’ora Carnesecchi si fa trovare pronto con una doppia parata prima su Mrynskiy e poi su Mendonsa al volo, e mantiene lo 0-0. Sul finire del primo tempo Samardzic ci riprova, ma il suo mancino è debole e non impensierisce Anarbekov. Nella ripresa il copione non cambia, con i kazaki che sfruttano le azioni in contropiede, ed è così che la sbloccano al 53’: Edmilson serve Gual sulla profondità, e lo spagnolo riesce a entrare in area fino a battere Carnesecchi. La reazione dell’Atalanta non è inizialmente timida con Elmas e Zalewski, ma col passare dei minuti i nerazzurri trovano fiducia fino al gol di Krstovic all’82’: sull’angolo Anarbekov è impreciso, Obric rimette in mezzo il pallone e il numero 90 non sbaglia da due passi. L’Atalanta cerca il colpo della rimonta nel finale, ma non è abbastanza precisa: alla New Balance Arena finisce 1-1, con i bergamaschi che salgono a 4 punti ma non trovano la vittoria per la sesta partita consecutiva tra campionato e Conference League.
IL TABELLINO
Atalanta-Kairat 1-1
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Idele 6.5, Scalvini 6, Obric 6, Bernasconi 5.5 (74’ Zappacosta 6); Elmas 5.5, Pasalic 6; Sulemana 6 (46’ Ederson 6), Samardzic 5.5 (58’ De Ketelaere 6.5), Rowe 6.5 (58’ Zalewski 6); Scamacca 5.5 (67’ Krstovic 7). A disp.: Sportiello, Sonzogni, Steffanoni, Levak, Isoa, Navarro. All: Sarri.
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov 6; Mrynskiy 6, Shirobokov 6, Martynovich 6, Kassabulatt 5.5, Mata 6; Tuyakbayev 6.5 (63’ Jukkola 6), Mendonsa 5.5, Oksanen 6.5; Marc Gual 7 (74’ Tapalov 6), Edmilson 6.5 (63’ Bekbolat 5.5). A disp.: Kalmurza, Kurgin, Sadybekov, Baybek, Birkurmanov. All: Arutyunyan.
Arbitro: Weinberger
Marcatori: 53’ Gual (K), 82’ Krstovic (A)
Ammoniti: Mendonsa (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrynskiy (K), Bekbolat (K), Jukkola (K)
Espulsi: -