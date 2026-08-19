Atalanta, Sarri: "Sorteggio difficile, Hapoel squadra con qualità. Mercato? Giuntoli certezza"
Il tecnico all'esordio ufficiale con i bergamaschi: "Pensiamo a questa gara e non al Sassuolo, De Ketelaere assenza pesante. Romagnoli? Non dico nulla"
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Maurizio Sarri si prepara alla prima gara ufficiale da allenatore dell'Atalanta, domani sera contro l'Hapoel Tel Aviv per l'andata dei playoff di Conference League: "Se non ci fosse entusiasmo, avrei già smesso. Ho trovato un ambiente che lo trasmette, molto unito in tutte le componenti e con grande senso di appartenenza. Sento anche le farfalle nello stomaco", ha detto Sarri a Sky Sport.
La squadra israeliana non è da sottovalutare, secondo il tecnico: "Sono contento di quello che sto vedendo e della disponibilità dei ragazzi del gruppo, ma è chiaro che siamo una squadra in divenire. Affrontiamo una squadra che ha molta più qualità di quello che si può pensare, abbiamo trovato un sorteggio difficile, contro una squadra che ha già giocato molte più partite ufficiali di noi".
Una gara alla volta, solo in seguito i nerazzurri potranno pensare al Sassuolo e all'esordio in Serie A di domenica sera, sempre alla New Balance Arena: "Questa è una partita importante e quindi va trattata come un evento a parte. Poi al Sassuolo penseremo, contro l'Hapoel daremo priorità ai ragazzi che hanno fatto un percorso più lungo con noi". Assente De Ketelaere: "Quando ti manca un giocatore della sua qualità tecnica, è sempre un'assenza pesante".
Inter e poi tutte le altre, questa la gerarchia di Sarri per la prossima Serie A: "Il panorama è abbastanza chiaro: c'è una squadra su tutte e altre che possono provare a contendere. Noi stiamo facendo un percorso, speriamo di essere solo all'inizio".
Sul mercato, Sarri non risponde alla domanda sul possibile interessamento per Romagnoli ed esalta il suo ds, con cui aveva già lavorato insieme a Napoli: "Mi sembrerebbe indelicato parlare di giocatori tesserati per altre squadre. La certezza che ho è che qui con me c'è Cristiano Giuntoli, uno dei direttori sportivi più attivi del panorama europeo".