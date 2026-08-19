Atalanta, Sarri: "Sorteggio difficile, Hapoel squadra con qualità. Mercato? Giuntoli certezza"

La squadra israeliana non è da sottovalutare, secondo il tecnico: "Sono contento di quello che sto vedendo e della disponibilità dei ragazzi del gruppo, ma è chiaro che siamo una squadra in divenire. Affrontiamo una squadra che ha molta più qualità di quello che si può pensare, abbiamo trovato un sorteggio difficile, contro una squadra che ha già giocato molte più partite ufficiali di noi".