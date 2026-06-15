Il Torino ritrova Gazzi, sarà il nuovo team manager

Il Torino ha annunciato il nuovo team manager della prima squadra, dal prossimo 1 luglio l'incarico sarà affidato ad Alessandro Gazzi. Si tratta di un ritorno per l'ex calciatore, che aveva vestito la maglia granata dal 2012 al 2016. "Si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa - si legge nella nota ufficiale diramata dal club - per lui un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League". Gazzi prenderà il posto di Alessandro Andreini, "cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni" recita il comunicato.