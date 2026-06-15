Antognoni esalta Baldini: "Sa osare e valorizzare i giovani"

15 Giu 2026 - 13:21
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"Ho conosciuto Silvio Baldini in questo frangente, è un allenatore che adotta un sistema di calcio moderno, molto offensivo. Chiaramente non disdegna anche la fase difensiva, però la sua prerogativa è quella di osare e valorizzare i giovani perché poi il suo pensiero è stato sempre quello, in qualsiasi squadra è andato". Lo ha detto il dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni, a margine della presentazione del 30/o premio internazionale Fair Play Menarini. Baldini, ha ricordato Antognoni, "ha fatto più di 800 partite come allenatore, non sono poche. Non le ha fatte solo in serie A, ma pure in B, C, interregionale. È un allenatore moderno in un contesto attuale che forse non è il suo contesto ideale". Cher Ndour, ha concluso Antognoni, "è il pupillo di Baldini, con lui ha sempre giocato e giocato bene. Forse a Firenze non ha trovato quella metodologia di gioco che a lui preferisce. Andare via dalla Fiorentina? Non credo. È un ragazzo giovane. Credo che la Fiorentina debba puntare molto sui giovani". 

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