Il Crystal Palace fa la storia: Mateta regala alle Eagles la Conference League

LE STATISTICHE

- Il Crystal Palace è la prima squadra a vincere un trofeo alla prima partecipazione ad una grande competizione UEFA dal Mechelen, che vinse all’esordio la Coppa delle Coppe nel 1987/88.

- Nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), le squadre inglesi hanno conquistato 10 trofei nelle grandi competizioni UEFA (tre Champions League, quattro Europa League e tre Conference League), più di qualsiasi altra nazione.

- Il Crystal Palace ha vinto la UEFA Conference League dopo aver chiuso la Premier League al 15° posto. Si tratta del secondo piazzamento più basso in campionato per una squadra vincitrice di una grande competizione europea, dopo il 17° posto del Tottenham della scorsa stagione (che vinse l’Europa League).

- Oliver Glasner del Crystal Palace è il primo allenatore a vincere un trofeo di una grande competizione UEFA nella sua ultima partita alla guida di un club di Premier League dai tempi di Maurizio Sarri nel 2019 (Europa League con il Chelsea in quel caso).

- Jean-Philippe Mateta ha segnato un gol con il Crystal Palace lontano dal Selhurst Park per la prima volta dal settembre 2025, contro il West Ham in quel caso. Inoltre, il classe 1997 è il primo francese a segnare in una finale di UEFA Conference League.

- Jean-Philippe Mateta (16 nel 2025/26) è soltanto uno dei tre giocatori di Premier League in grado di segnare più di 15 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni considerando tutte le competizioni, insieme ad Erling Haaland e Ollie Watkins.

- Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace è il terzo giocatore francese a segnare per un club inglese in una finale europea maggiore, dopo Paul Pogba con il Manchester United (UEFA Europa League 2017) e Olivier Giroud con il Chelsea (UEFA Europa League 2019).

- Il Crystal Palace è stata la squadra che ha colpito più pali in questa Conference League: 15, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. In generale, solo Bayern Monaco e Barcellona (41 entrambe) ne hanno totalizzati di più tra le formazioni dei top 5 campionati europei (considerando tutte le competizioni) rispetto agli inglesi (35).

- Da quando Opta raccoglie questo dato (2009/10), quella tra Crystal Palace e Rayo Vallecano (sei conclusioni totali) è stata la finale di una grande competizione europea con il minor numero di tiri nel primo tempo. In particolare, è stata anche la prima con zero tiri nello specchio della porta.

- Il Rayo Vallecano ha schierato sette giocatori di almeno 30 anni, il massimo a pari merito per una squadra in una finale delle principali competizioni europee, insieme a PSG (Coppa delle Coppe 1996), Chelsea (Coppa delle Coppe 1998), Milan (Champions League 2007) e Juventus (Champions League 2017).