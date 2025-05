Fiorentina, Palladino rinnova fino al 2027 e sfida il Betis: "Ci vuole lo stesso spirito dell'Inter"

Rolando Mandragora ha commentato in conferenza stampa l'estensione del contratto fino al 2027 di Raffaele Palladino: "Abbiamo iniziato un percorso con il mister, questo rinnovo ci rende felici perché vuol dire che lui ha fatto qualcosa di importante per noi e noi abbiamo fatto qualcosa di importante per lui. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda dall'inizio dell'anno, sarà un piacere continuare a lavorare con lui. Gli faccio i complimenti perché anch'io l'ho scoperto poco fa". Il centrocampista della Fiorentina ha anche parlato del suo ottimo rendimento in questa stagione dando merito a Palladino: "Il mister mi ha lasciato grande libertà e mi ha dato grande fiducia. Queste sono le chiavi che mi stanno facendo performare in questo modo, sono contento. Con una fiducia così uno riesce a esprimersi meglio". Firenze è diventata una città speciale per Mandragora: "Mi trovo bene dal primo giorno in cui sono arrivato. Qui è nata la mia bimba, mi sono sposato".