Betis, Pellegrini: "Non possiamo adagiarci sul 2-1 dell'andata, cercheremo di vincere"

Forte del 2-1 dell'andata, il Betis Siviglia cerca la finale di Conference League domani sera al Franchi contro la Fiorentina. "Noi cercheremo di vincere, come se ci fossero tre punti in palio. Non possiamo adagiarci troppo sul 2-1 dell'andata - ha spiegato Manuel Pellegrini - Un po' di ansia è normale che ci sia. Ma attraverso il nostro modo di giocare possiamo essere più tranquilli. Nervosismo non ne abbiamo: dicevano che non eravamo interessati a questa competizione, forse questo ci innervosiva un po' ma abbiamo dimostrare il contrario. Abbiamo visto tante partite della Fiorentina, è una squadra molto tecnica, con giocatori di grandi qualità. Dobbiamo essere molto concentrati perché hanno tante armi e calciatori molto creativi. Cercheremo di migliorare rispetto a quanto fatto".