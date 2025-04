Betis, Pellegrini alla vigilia: "La Fiorentina gioca bene, Giuseppe Rossi mi ha parlato di Firenze"

Pellegrini ha parlato nella conferenza che precede la semifinale di andata della Uefa Conference League in cui il suo Betis ospiterà la Fiorentina davanti a 60.000 spettatori al "Benito Villamarin". Il club andaluso è impegnato in una rimonta in Liga per conquistare un pass per la prossima Champions League, al momento è 6° a un punto dalla quinta posizione che vale la qualificazione. La squadra sta attraversando un periodo di risultati positivi e lo stesso Pellegrini lo ha sottolineato davanti ai media: "Siamo in fiducia, ma questa si deve accompagnare a intensità e concentrazione per raggiungere qualcosa di grande". Nessun segreto per uscire con un risultato positivo dal match di andata: "Serve spirito di gruppo per risaltare la qualità dei singoli e anche un po' di fortuna".