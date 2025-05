Conference League, Fiorentina-Betis 2-2 dts: viola eliminati, la finale sarà tra gli spagnoli e il Chelsea

Il Betis non parte per difendere il vantaggio dell’andata: all’8’ Antony chiama in causa De Gea con un sinistro poco convinto, ma all’11’ il portiere spagnolo deve impegnarsi e non poco per deviare fuori dallo specchio un tiro cross di Fornals indirizzato a Isco. La Fiorentina fatica a imbastire azioni pericolose, ma al 20’ ha una grande chance in contropiede con Kean, che si libera di due avversari e calcia dal limite, ma perde un po’ la coordinazione e il pallone finisce in curva. Passano un paio di minuti e i ragazzi di Palladino vanno letteralmente a centimetri dal vantaggio: su un corner dalla destra Vieites va a farfalle, Comuzzo colpisce due volte verso la porta sguarnita ma in entrambi i casi la palla viene respinta sulla linea dai difensori spagnoli. Cambio di fronte e De Gea è ancora superlativo su un sinistro velenoso di Antony. Il brasiliano sembra particolarmente ispirato e allo scoccare della mezzora è lui a sbloccarla: il suo sinistro pennellato su calcio di punizione bacia il palo interno e si insacca per lo 0-1. La reazione viola è immediata e nel giro di una manciata di minuti arriva l’1-1: lo segna Gosens, con una precisa girata di testa sul corner di Mandragora. La squadra di Pellegrini non si scompone e riprende a macinare il suo gioco, che al 40’ si concretizza in una traversa colpita da Cardoso su invito geniale di Isco. Sui corner, tuttavia, gli spagnoli continuano a capirci poco e al 42’ la Fiorentina la ribalta: questa volta l’assist è di Adli, ma la girata vincente è di nuovo di Gosens, che sigla la doppietta personale. Un primo tempo stracolmo di emozioni si chiude con l’ennesima dormita del Betis su un corner viola, che però Kean non riesce a sfruttare a dovere.