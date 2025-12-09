Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO REAL MADRID-CITY

Xabi Alonso in bilico: "La squadra è con me, se alleni il Real devi essere preparato a queste situazioni"

Il tecnico spagnolo si gioca la panchina contro il Manchester City: "Il mio focus è sul campo"

di Andrea Ghislandi
09 Dic 2025 - 11:23
© IPA

© IPA

Sono giorni concitati in casa Real Madrid dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Celta e gli ultimi risultati sotto le aspettative. Xabi Alonso è finito sul banco degli imputati e domani sera contro il Manchester City di Pep Guardiola in palio non ci sono solo i tre punti ma anche la sua panchina. "Questa è una squadra e siamo tutti sulla stessa barca. Quando sei l'allenatore del Real Madrid, devi essere pronto a vivere queste situazioni con calma e responsabilità - ha spiegato l'allenatore dei Blancos in conferenza stampa - Il Celta è alle spalle e oggi c'è solo il City.  Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente".

Leggi anche

Semaforo rosso Real: il Celta espugna il Bernabeu e fa scappare il Barça

Xabi Alonso taglia corto sulle voci di un suo esonero: "Il mio focus è sul campo, sul City. Sono concentrato su quello. Siamo mentalmente preparati per affrontare tutto ciò che ci aspetta. La squadra è unita e convinta di poter vincere domani. Per riuscirci, dovremo giocare una buona partita, con buon ritmo e alta intensità". Infine alla domanda se la squadra è con lui, secca la sua risposta: "Sì".

Leggi anche

Tensioni al Real Madrid: fiducia a tempo per Xabi Alonso, decisivo il match con il City

xabi alonso
real-city
champions league

Ultimi video

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

I più visti di Champions League

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

Slot: "Inter grande squadra, parole Salah inaspettate. Chiesa non sta bene"

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

Chivu: "Liverpool forte anche senza Salah, Akanji non sta bene e domani valutiamo"

Kairat-Olympiacos nel freezer di Astana: si gioca a -21° e sotto la neve!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:15
Champions, Xabi Alonso contro il City si gioca il Real: "La squadra è con me"
13:03
Ivan Toney arrestato dopo una rissa per un selfie "rubato"
12:38
Milan, 31 punti come lo scudetto 2022. E la statistica "garantisce" la Champions
12:25
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"