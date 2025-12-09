Xabi Alonso in bilico: "La squadra è con me, se alleni il Real devi essere preparato a queste situazioni"

Sono giorni concitati in casa Real Madrid dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Celta e gli ultimi risultati sotto le aspettative. Xabi Alonso è finito sul banco degli imputati e domani sera contro il Manchester City di Pep Guardiola in palio non ci sono solo i tre punti ma anche la sua panchina. "Questa è una squadra e siamo tutti sulla stessa barca. Quando sei l'allenatore del Real Madrid, devi essere pronto a vivere queste situazioni con calma e responsabilità - ha spiegato l'allenatore dei Blancos in conferenza stampa - Il Celta è alle spalle e oggi c'è solo il City. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente".