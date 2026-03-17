Play-off Mondiali, i convocati dell'Irlanda del Nord in vista dell'Italia: la lista completa

17 Mar 2026 - 17:19

L'Irlanda del Nord ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale con l'Italia valida per i play-off in vista dei Mondiali (si giocherà il 26 marzo). Di seguito tutti i nomi scelti dal ct Michael O'Neill:

- Portieri: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle).
- Difensori: Daniel Ballard e Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown e Brodie Spencer (Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth).
- Centrocampisti: Jamie Donley e Jamie McDonnell (Oxford United), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Brad Lyons (Kilmarnock), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Liverpool).
- Attaccanti: Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (Bochum), Jamie Reid (Stevenage).

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

02:16
Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

03:28
Scudetto, non è finita

Scudetto, non è ancora finita: cosa insegna la storia

01:45
Thuram, mancano i gol

Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro

01:39
De Bruyne, il ritorno

Il Napoli sogna in grande col ritorno di De Bruyne

01:47
Rabiot, l'indispensabile

Milan, hai un solo indispensabile: Rabiot

01:27
Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

01:59
I 50 anni di Recoba

I 50 anni di Recoba

02:51
Il var a chiamata

Il var a chiamata

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

02:46
Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

02:24
L'AIA "sgrida" il var

L'AIA "sgrida" il var

01:34
Roma, già 10 sconfitte

Roma, già 10 sconfitte

Tanti auguri a Recoba: il Chino compie 50 anni

03:07
Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

Leao, il silenzio dopo la tempesta: cosa cambia dopo Roma

La Juve pensa a Lewa

La Juve pensa a Lewandowski!

