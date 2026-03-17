Inter, Chivu squalificato: niente Fiorentina, in panchina ci sarà Kolarov

Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha respinto la richiesta della Roma di valutare un possibile scambio di persona per il secondo giallo subito da Wesley che ha portato all'espulsione. Il giudice, si legge nella motivazione della decisione con cui ha respinto la richiesta della Roma, "ha esaminato le immagini tv relative, allegate alla segnalazione, ha ricevuto un supplemento di istruttoria dell'arbitro Davide Massa, secondo cui Diao del Como era contrastato in maniera regolare da Rensch ma subiva un intervento falloso da Wesley. Il Var designato, Michael Fabbri, ha confermato di aver effettuato il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l'intervento del Var".