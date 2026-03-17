Inter, Chivu squalificato: niente Fiorentina, in panchina ci sarà Kolarov

17 Mar 2026 - 16:48
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CI sarà Aleksandar Kolarov, vice di Chivu, a guidare l'Inter in occasione della partita in casa della Fiorentina in programma il prossimo 22 marzo (ore 20.45). Il Giudice Sportivo infatti, ha fermato il tecnico rumeno dopo che è stato espulso (per doppio giallo) da Manganiello nei concitati minuti finali di Inter-Atalanta. Stesso discorso per Sarri, stoppato per una giornata per "criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica".

Sempre per un turno si fermeranno Wesley che si è visto rifilare il corso nel corso di Como-Roma e Obert (Cagliari) mentre Durosinmi, attaccante del Pisa, dovrà aspettare due partite prima di rivedere il campo a causa del fallo su Mina. Una giornata di stop anche per Delprato, Aebischer e Bondo. 

WESLEY E IL GIALLO DELLO SCAMBIO DI PERSONA

Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha respinto la richiesta della Roma di valutare un possibile scambio di persona per il secondo giallo subito da Wesley che ha portato all'espulsione. Il giudice, si legge nella motivazione della decisione con cui ha respinto la richiesta della Roma, "ha esaminato le immagini tv relative, allegate alla segnalazione, ha ricevuto un supplemento di istruttoria dell'arbitro Davide Massa, secondo cui Diao del Como era contrastato in maniera regolare da Rensch ma subiva un intervento falloso da Wesley. Il Var designato, Michael Fabbri, ha confermato di aver effettuato il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l'intervento del Var".  

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