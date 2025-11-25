Verso Atletico Madrid-Inter, Chivu: "La squadra è viva, ci siamo sempre rialzati dopo un ko"

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite per il derby perso in campionato che l'Inter è già chiamata a un altro big match. Nel palcoscenico della Champions League i nerazzurri fanno visita all'Atletico Madrid di Simeone, forti del punteggio pieno in classifica e dei playoff (almeno) ipotecati: "Dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati - ha commentato Chivu alla vigilia -. Quella contro l'Atletico è una partita importante come lo sono state le altre, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Mi piace l'atteggiamento e la squadra propositiva che siamo, ma ci serve un po' più di incisività davanti e... fortuna. Contro il Milan abbiamo fatto una partita solida ma non è bastato, ma la mia Inter è viva".