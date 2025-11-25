Atletico Madrid, Simeone: "Inter tra le candidate a vincere la Champions, nel futuro mi immagino su quella panchina"

Il tecnico dei Colchoneros alla vigilia del match coi nerazzurri: "Hanno una rosa fortissima, contro il Milan hanno dominato"di Daniele Pezzini
© Getty Images
L'Atletico Madrid di Diego Simeone è pronto ad affrontare l'Inter nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, una sfida che il tecnico argentino teme particolarmente: "È una squadra che gioca molto bene, una squadra con personalità e degli schemi offensivi molto chiari - le parole del Cholo in conferenza stampa -. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan hanno dominato tutta la partita, creato occasioni da gol... Avrebbero potuto vincere. In Champions League, invece, i numeri parlano da soli. Hanno giocato due finali... Sono una delle squadre favorite per vincere e per poter dimostrare la loro forza, come hanno fatto finora".
Simeone, che all'Inter ha giocato due stagioni tra il 1997 e il 1999, ha poi parlato di un eventuale futuro sulla panchina ora di Cristian Chivu: "Ovviamente non posso essere sicuro perché non dipende solo da me ma sì, immagino che nel mio cammino di allenatore farò anche un periodo all'Inter".
L'allenatore dei Colchoneros è poi tornato a parlare del match: "Ogni partita è importante, indipendentemente dall'avversario. Siamo in crescita, dobbiamo migliorare in diversi ambiti, ma ne siamo consapevoli e ci stiamo lavorando. Fattore campo? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, come sempre. Sono la chiave del nostro successo in casa. Sanno di essere una forza trainante. Non vediamo l'ora di vederli, come sempre".
Si è poi discusso di alcuni singoli e delle loro condizioni, a cominciare dal portiere Oblak e suo figlio Giuliano: "Parlerò con il medico e vedremo se i giocatori sono disponibili per giocare o meno". Poi di Koke, che ha raggiunto le 700 presenze in rojiblanco: "È un giocatore molto importante. Stiamo monitorando attentamente il suo carico di lavoro, ma ci sta aiutando molto. Speriamo che continui come ha fatto in queste 700 partite".
Infine una battuta sul precedente del 2024, quando le squadre si affrontarono agli ottavi di finale e i Colchoneros la spuntarono ai rigori: "Alcuni giocatori ci sono ancora, ma molti schemi sono cambiati, c'è un allenatore diverso... In ogni caso mi piace molto la rosa dell'Inter, è fantastica. Tutti i giocatori entrati dalla panchina contro il Milan hanno dimostrato il loro valore".