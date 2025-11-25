Atletico Madrid, Simeone: "Inter tra le candidate a vincere la Champions, nel futuro mi immagino su quella panchina"

L'Atletico Madrid di Diego Simeone è pronto ad affrontare l'Inter nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, una sfida che il tecnico argentino teme particolarmente: "È una squadra che gioca molto bene, una squadra con personalità e degli schemi offensivi molto chiari - le parole del Cholo in conferenza stampa -. Hanno una rosa incredibile. Contro il Milan hanno dominato tutta la partita, creato occasioni da gol... Avrebbero potuto vincere. In Champions League, invece, i numeri parlano da soli. Hanno giocato due finali... Sono una delle squadre favorite per vincere e per poter dimostrare la loro forza, come hanno fatto finora".