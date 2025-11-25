Atletico, Raspadori avvisa l'Inter: "Dobbiamo e vogliamo vincere, daremo tutto"

Tornando alla scorsa stagione, Raspadori ha raccontato alcuni retroscena di mercato che avrebbero potuto cambiare le sorti della sua carriera: "Lo scorso gennaio ci fu un interessamento della Roma perché a Napoli giocavo poco, ma niente di concreto. Il Marsiglia di De Zerbi ha insistito di più, in inverno e in estate, poi non se ne è fatto nulla". Alla fine, il classe 2000 ha optato per la permanenza a Napoli: "Ho deciso io dopo aver parlato con Conte che mi diceva che alla lunga sarei diventato importante e così è stato, anche se purtroppo ho dovuto sfruttare l'infortunio di qualche compagno. Rivincere lo scudetto è stato un traguardo incredibile".