Atletico, Raspadori avvisa l'Inter: "Dobbiamo e vogliamo vincere, daremo tutto"

L'attaccante dei Colchoneros ha parlato del match di domani contro i nerazzurri, rivelando anche qualche retroscena di mercato 

di Redazione
25 Nov 2025 - 11:38

Approdato all'Atletico Madrid in estate, Giacomo Raspadori sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi. Le sue aspettative iniziali si sono scontrate un po' con la realtà, visto che tra Liga e coppe l'ex Napoli ha raccolto dieci presenze con una media di circa 30 minuti a partita. Le occasioni per farsi notare, però, non sono mancate: in Champions ha collezionato un gol e un assist, mentre in campionato ha propiziato l'autogol di Duarte, decisivo per la vittoria con il Getafe all'ultima giornata. 

Domani al Metropolitano arriverà l'Inter, una squadra che Raspadori conosce benissimo: "Avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti". Al Corriere dello Sport, l'attaccante ha provato a pronosticare chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie: "Noi vogliamo dire la nostra, ovviamente. Per quanto fatto finora, vedo un Arsenal molto competitivo". 

