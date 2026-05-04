Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan e Juve | I calendari a confronto

E poi c'è la Juventus, quarta e fermata domenica dal Verona: i bianconeri hanno bisogno di otto punti per centrare nuovamente la qualificazione alla Champions. Spalletti, a tre turni dal gong, devono gestire una sola lunghezza di vantaggio sulla Roma che ha gli scontri diretti a sfavore sia con il Milan che con la Juventus. Attenzione al Como, sesto e leggermente più staccato ma ancora in corsa. Fabregas, vincendo le tre partite restanti al cospetto di Verona, Parma e Cremonese, può raggiungere quota 71 punti. Quota che, con la Lazio vincitrice della Coppa Italia, potrebbe valere 'solo' la qualificazione alla Conference League.