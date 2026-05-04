Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan e Juve | I calendari a confronto
Allegri e Spalletti © italyphotopress
La vittoria della Roma contro la Fiorentina ha infiammato ulteriormente la lotta Champions in Serie A. Milan (67), Juve (65), Roma (64) e Como (62): sono quattro i club in corsa per ottenere il pass per la massima competizione continentale. I rossoneri, terzi in classifica, non possono che essere i più vicini al traguardo: alla truppa di Allegri mancano sei punti, ossia due vittorie, nelle ultime tre giornate. Il Milan dovrà affrontare Atalanta, Genoa e Cagliari.
E poi c'è la Juventus, quarta e fermata domenica dal Verona: i bianconeri hanno bisogno di otto punti per centrare nuovamente la qualificazione alla Champions. Spalletti, a tre turni dal gong, devono gestire una sola lunghezza di vantaggio sulla Roma che ha gli scontri diretti a sfavore sia con il Milan che con la Juventus. Attenzione al Como, sesto e leggermente più staccato ma ancora in corsa. Fabregas, vincendo le tre partite restanti al cospetto di Verona, Parma e Cremonese, può raggiungere quota 71 punti. Quota che, con la Lazio vincitrice della Coppa Italia, potrebbe valere 'solo' la qualificazione alla Conference League.
IL CALENDARIO A CONFRONTO (in maiuscolo le gare da disputare in casa)
Calendario Milan: ATALANTA, Genoa, Cagliari
Calendario Juventus: Lecce, FIORENTINA, Torino
Calendario Roma: Parma, LAZIO, Verona
Calendario Como: Verona, PARMA, Cremonese.