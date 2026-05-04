Sarri contro l'ipotesi derby alle 12:30: "Perché il derby di Milano non é mai quell'ora?"

04 Mag 2026 - 22:38
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Maurizio Sarri accende una dura polemica nei confronti della Lega Serie A. Nel mirino dell'allenatore biancoceleste, la possibile programmazione del derby di Roma alle 12:30 del 17 maggio. "Non so chi possa aver pensato una cosa del genere - ha dichiarato Sarri - ma chi lo ha fatto dovrebbe dare le dimissioni. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione". Parole forti, che evidenziano il malcontento per una scelta ritenuta poco attenta alle condizioni ambientali e all'integrità fisica dei giocatori. Il tecnico ha poi sottolineato come la concomitanza con gli Internazionali d'Italia di tennis fosse nota da tempo: "Quando si prendono certe decisioni bisogna avere chiare anche le possibili soluzioni". Sarri ha inoltre evidenziato una disparità di trattamento, facendo riferimento agli orari dei big match: "Vorrei capire perché il derby di Milano non viene mai giocato a quell'ora... ma la risposta la immagino, quindi evito di dirla". Infine, la presa di posizione più netta: "Se dovesse essere confermato questo orario, non verrò in conferenza stampa per protesta".

Leggi anche

Una perla di Noslin inguaia la Cremonese: la Lazio vince in rimonta, Giampaolo vede la B più vicina

Ultimi video

02:45
Le facce del tricolore

Le facce del tricolore

02:36
SRV RULLO MILAN, QUANTI RICORDI (PRESENTAZIONE LIBRO PELLEGATTI) 4/5 ok

Il libro di Pellegatti "colora" Milano di rossonero: nostalgia e ricordi

02:28
SRV RULLO INTER, LO SCUDETTO DI CHIVU (MUSICATO) 4/5 SRV

I segreti di Chivu "Mister Scudetto"

02:12
SRV RULLO FESTA INTER, MILANO IL GIORNO DOPO 4/5 ok SRV

Lo scudetto il giorno dopo: a Milano è festa continua

01:49
SRV RULLO MILAN, IL PROBLEMA DEL GOL (MUSICATO) 4/5 SRV

Milan, un gol segnato nelle ultime 5: Allegri, cosa fai?

00:23
CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

04:52
DICH DONADONI SU MILAN DICH

Donadoni: "Il Milan è in linea con le aspettative, deve arrivare in Champions"

02:59
DICH GANZ SU ATTACCO MILAN DICH

Ganz: "Leao deve stare più vicino alla porta. Ai miei tempi fallì uno come Kluivert"

04:31
DICH PAOLO BERLUSCONI SUL MILAN DICH

Paolo Berlusconi ammette: "Ho nostalgia del nostro Grande Milan"

00:24
DICH FEDELE CONFALONIERI SU LEAO DICH

Fedele Confalonieri scatenato: "Leao è un finto campione"

04:55
DICH FEDELE CONFALONIERI SU MILAN OTO DICH

Il Milan di oggi e del passato: i racconti di Fedele Confalonieri

02:09
MCH CIRIO A SUPERGA 4/5 MCH

La Regione Piemonte omaggia il Grande Torino a Superga

01:57
SRV RULLO JUVE, RIECCO VLAHOVIC (MUSICATO) 4/5 SRV

Juve, riecco Vlahovic: un gol e tanta rabbia per la Champions e il futuro

01:50
SRV RULLO INTER, IN CINQUE AL TERZO SCUDETTO (MUSICATO) 4/5 SRV

Quelli del Tris: i fantastici 5 dell'Inter da scudetto

01:52
Trevisani: "La Juve non è incisiva, il Milan ha perso motivazioni"

Trevisani: "La Juve non è incisiva, il Milan ha perso motivazioni"

02:45
Le facce del tricolore

Le facce del tricolore

I più visti di Calcio

CLIP ARRIVO PULLMAN INTER A SAN SIRO PRE PARMA - SCUDETTO 03/05 SRV

Il pullman dell'Inter "travolge" il nostro inviato: delirio a San Siro

È il weekend scudetto?

È il weekend scudetto?

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

Thuram e Mkhitaryan timbrano lo scudetto numero 21: l'Inter è campione d'Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:51
Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: "Peggior proprietà della nostra vita, andate via"
22:38
Sarri contro l'ipotesi derby alle 12:30: "Perché il derby di Milano non é mai quell'ora?"
20:12
Genoa: problema muscolare per Messias, salta la Fiorentina
18:59
L'ex granata Belotti sui social: "Onore al Grande Torino"
17:52
Inter, Bayern, 3 spagnole e un grande ritorno: le 12 squadre già qualificate alla prossima Champions