Gasperini e il sogno Champions: "Sarebbe qualcosa di fantastico ma non possiamo più sbagliare"

04 Mag 2026 - 23:26
Gian Piero Gasperini © italyphotopress

Gian Piero Gasperini © italyphotopress

"Per arrivare in Champions non possiamo sbagliare. Ma sicuramente abbiamo un bel morale. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, rinvigorito dal poker della Roma alla Fiorentina e che ha portato i giallorossi a un solo punto dal quarto posto. "Nel girone di ritorno abbiamo cambiato qualità di gioco in attacco mentre siamo rimasti sempre molto forti sull'aspetto caratteriale. Non ci sono mai stati problemi, anzi, le risposte che ci sono state in queste ultime settimane sono state ancora più determinanti. C’è una grande compattezza tra me e loro cerchiamo di raggiungere un traguardo che sarebbe qualcosa di fantastico".  

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