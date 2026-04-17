RANKING UEFA

Bologna e Fiorentina eliminate, la Serie A non avrà cinque squadre in Champions: il ranking aggiornato

Inghilterra e una tra Spagna e Germania con una qualificata extra. Italia solo quinta in classifica, ecco quali piazzate andranno nelle coppe

17 Apr 2026 - 15:53
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Salutate anche Bologna e Fiorentina, la Serie A si ritrova con 0 squadre nelle semifinali delle tre coppe europee. Un record negativo per qualcosa che non accadeva da 39 anni

Anche per questo, i club italiani crollano nel ranking Uefa e salutano le ormai residue possibilità di avere 5 squadre qualificate alla prossima Champions League. Classifica alla mano, extra qualificata alla coppa dalle grandi orecchie sicuramente per l'Inghilterra, già prima nel ranking con 26.569 punti. Alle sue spalle, lotta tra Spagna, seconda a 21.405 e Germania, terza a 21.214. 

Arsenal, Aston Villa, Nottingham e Crystal Palace da una parte, Bayern e Friburgo dall'altra per una lotta che sin incendierà nelle prossime settimane. L'Italia invece si ritrova addirittura quinta a 19.000 punti (0 su 7 squadre ancora in gioco), dietro anche al Portogallo quarto a quota 21.214. 

Serie A, quali squadre si qualificheranno in Europa?

 Le prime quattro squadre dell'attuale Serie A voleranno dunque in Champions League, mentre le altre tre che si divideranno tra Europa League e Conference League si decideranno anche in base alla Coppa Italia.

Se la Coppa sarà conquistata da una squadra non qualificata alle coppe europee dal campionato, questa accederà direttamente all'Europa League. In caso contrario, la quinta e la sesta squadra del campionato si qualificheranno direttamente in Europa League, mentre la settima accederà ai turni preliminari della Conference League.

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