Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: "Peggior proprietà della nostra vita, andate via"

"È ora che vi si dica: siete la peggior proprietà della nostra vita. Friedkin out". Questo il contenuto dello striscione esposto dalla Curva Nord della Roma in occasione della sfida casalinga vinta con la Fiorentina. A far peggiorare i rapporti tra supporter e proprietà è stato l'addio di Claudio Ranieri, non senza tensioni. L'ex tecnico giallorosso è stato salutato dagli stessi tifosi con un altro striscione, questa volta esposto in Curva Sud: "Un'intervista non cancella la tua essenza: a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza".