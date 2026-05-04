Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: "Peggior proprietà della nostra vita, andate via"

04 Mag 2026 - 22:51
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"È ora che vi si dica: siete la peggior proprietà della nostra vita. Friedkin out". Questo il contenuto dello striscione esposto dalla Curva Nord della Roma in occasione della sfida casalinga vinta con la Fiorentina. A far peggiorare i rapporti tra supporter e proprietà è stato l'addio di Claudio Ranieri, non senza tensioni. L'ex tecnico giallorosso è stato salutato dagli stessi tifosi con un altro striscione, questa volta esposto in Curva Sud: "Un'intervista non cancella la tua essenza: a Claudio Ranieri un'eterna riconoscenza".  

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