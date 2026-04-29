Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres

Dalla parte opposta è invece Madueke a spaventare Oblak con un mancino che termina di poco a lato della porta difesa dallo sloveno. Il pressing esercitato dai Gunners è asfissiante, mentre l’Atleti attende il momento giusto per pungere in ripartenza. L’episodio che sblocca il match lo trova però l’Arsenal: Hancko tampona Gyokeres in area e lo svedese cade a terra senza opporre alcuna resistenza, conquistandosi un calcio di rigore che lui stesso trasforma al 44’. Il bomber che si è fatto conoscere con la maglia del Coventry City esulta quindi mimando quella che è ormai diventata la sua iconica maschera, mentre Alvarez sfiora il pari con una magnifica punizione calciata in avvio di ripresa. Al 53’ sono invece Raya e Gabriel a murare in rapida sequenza i tiri di Lookman e Griezmann, pochi istanti prima che il Var richiami al monitor l’arbitro per valutare un tocco di mano di White in area sul tiro di Llorente: il direttore di gara assegna quindi un calcio di rigore all’Atletico e Julian Alvarez lo tramuta nell’1-1 al 56’.