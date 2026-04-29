Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres

Atletico Madrid-Arsenal, le foto della semifinale di andata
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Al Metropolitano sono due tiri dagli undici metri a tenere in equilibrio la semifinale: sarà decisivo il ritorno
Termina in pareggio l’andata della semifinale di Champions League tra l’Atletico Madrid e l’Arsenal in scena al Metropolitano: 1-1 il risultato al triplice fischio. La squadra allenata da Arteta passa avanti al 44’ con il calcio di rigore trasformato da Gyokeres, mentre quella del Cholo pareggia al 56’ con il penalty siglato da Julian Alvarez. Griezmann colpisce pure una traversa, con Eze che si vede revocare un altro tiro dal dischetto nel finale di gara. Gunners e Colchoneros si presenteranno quindi in totale equilibrio al match di ritorno in programma martedì 5 maggio all’Emirates di Londra, dove si scoprirà il nome della prima finalista che scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest. L’avversaria emergerà invece dall’incontro che si disputerà il giorno dopo all’Allianz Arena tra il Bayern Monaco e il Psg, squadre i cui attacchi ieri sera hanno dato grande spettacolo nel pirotecnico 5-4 a favore dei parigini al Parco dei Principi.
LA PARTITA
In un Metropolitano rovente, l’Atletico Madrid accoglie l’Arsenal nell’andata delle semifinali di Champions League, in quella che è pure l’ultima partita davanti al proprio pubblico per Antoine Griezmann nella massima competizione europea, visto che la leggenda dei Colchoneros ha già annunciato che a fine stagione si trasferirà in MLS per giocare con l’Orlando City. Nel tridente d’attacco scelto dal Cholo è presente ovviamente anche Julian Alvarez, il quale si rende protagonista di una fantastica giocata al quarto d’ora di gara: l’Araña libera il destro a giro dal limite dell’area, dopo aver messo a sedere due giocatori dell’Arsenal, ma Raya gli nega il gol con una bella parata.
Dalla parte opposta è invece Madueke a spaventare Oblak con un mancino che termina di poco a lato della porta difesa dallo sloveno. Il pressing esercitato dai Gunners è asfissiante, mentre l’Atleti attende il momento giusto per pungere in ripartenza. L’episodio che sblocca il match lo trova però l’Arsenal: Hancko tampona Gyokeres in area e lo svedese cade a terra senza opporre alcuna resistenza, conquistandosi un calcio di rigore che lui stesso trasforma al 44’. Il bomber che si è fatto conoscere con la maglia del Coventry City esulta quindi mimando quella che è ormai diventata la sua iconica maschera, mentre Alvarez sfiora il pari con una magnifica punizione calciata in avvio di ripresa. Al 53’ sono invece Raya e Gabriel a murare in rapida sequenza i tiri di Lookman e Griezmann, pochi istanti prima che il Var richiami al monitor l’arbitro per valutare un tocco di mano di White in area sul tiro di Llorente: il direttore di gara assegna quindi un calcio di rigore all’Atletico e Julian Alvarez lo tramuta nell’1-1 al 56’.
Passano sette minuti e Griezmann colpisce l’incrocio dei pali, con Raya che deve invece negare il gol olimpico sempre a Julian. I Colchoneros giocano con un furore e un ritmo decisamente superiori a quelli mostrati nel primo tempo, ma al 74’ si divorano un’altra chance per portarsi avanti nel risultato con Lookman. All’80’ l’arbitro fischia invece il terzo penalty di serata, per quello che sembra un pestone di Hancko su Eze: il Var richiama nuovamente Makkelie al monitor e questa volta l’olandese torna sui propri passi, revocando il rigore. Nel finale, Oblak para su Mosquera, con il triplice fischio che fissa l’1-1. Si deciderà tutto, dunque, martedì 5 maggio nella gara di ritorno all’Emirates di Londra.
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