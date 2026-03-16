Tudor, ma cosa fai? Va a salutare Slot, ma... sbaglia persona! Era un suo assistente

16 Mar 2026 - 10:19
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Incredibile gaffe di Igor Tudor ieri prima di Liverpool-Tottenham, finita 1-1 grazie alla rete di Richarlison al 90' che ha temporaneamente salvato la panchina dell'ex tecnico della Juve. Prima del fischio d'inizio, il tecnico croato è andato a salutare Arne Slot per la classica stretta di mano tra allenatori, ma poi si è reso conto che in realtà si trattava di Allan Dixon, un membro dello staff del Tottenham... 

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