Tudor, ma cosa fai? Va a salutare Slot, ma... sbaglia persona! Era un suo assistente

Incredibile gaffe di Igor Tudor ieri prima di Liverpool-Tottenham, finita 1-1 grazie alla rete di Richarlison al 90' che ha temporaneamente salvato la panchina dell'ex tecnico della Juve. Prima del fischio d'inizio, il tecnico croato è andato a salutare Arne Slot per la classica stretta di mano tra allenatori, ma poi si è reso conto che in realtà si trattava di Allan Dixon, un membro dello staff del Tottenham...