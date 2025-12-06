Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO BENFICA-NAPOLI

Mourinho show dopo il derby pre-Napoli: "Conte prepara bene le sue squadre, sarà dura"

Il tecnico del Benfica: "Se avrà un impatto il pareggio con lo Sporting, sarà quello della positività"

06 Dic 2025 - 12:42

È il solito José Mourinho quello che si presenta nel dopo partita del derby pareggiato contro lo Sporting Lisbona. "Forse ho giocato 100 o 200 derby. In Inghilterra era un derby ogni settimana. All’Inter ne ho fatti parecchi, a Madrid lo stesso - ha detto il tecnico del Benfica - L'arbitro ha commesso pochi errori, errori decisivi non ne ha commessi. Ho già scherzato con lui e gli ho detto che può uscire per strada che nessuno lo disturberà". E ancora: "C’è un giocatore dello Sporting che è intoccabile. Comanda il gioco, fa i falli che vuole e ancora una volta esce dalla partita senza giallo...". Poi il pensiero va alla sfida di mercoledì sera in Champions League in casa contro il Napoli: "Anche il Napoli è una squadra difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà dura per noi. Se avrà un impatto il pareggio nel derby, sarà quello della positività". 

Leggi anche

Mourinho in hotel 5 stelle a Istanbul: il Fenerbahce gli chiede il conto di 750 mila euro

mourinho
benfica
napoli

Ultimi video

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

01:24
MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

01:07
DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

00:56
CLIP SANDRO GIACOBBE ALLENATORE NAZIONALE CANTANTI 05/12 SRV

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

01:06
DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

01:42
Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

02:04
Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

01:34
Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

01:52
La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

I più visti di Champions League

Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions non è più un miraggio

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

Sorteggio quarti Champions League: derby Milan-Napoli, l'Inter col Benfica

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:10
Primavera, il derby tra Juventus e Torino finisce in parità
13:36
Lazio, Marusic: "Con il Bologna per avvicinarci all'Europa"
12:00
Napoli, Buongiorno: "Con la Juve è una gara speciale, in famiglia tutti del Toro..."
11:01
Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"
09:27
Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"