Mourinho show dopo il derby pre-Napoli: "Conte prepara bene le sue squadre, sarà dura"

È il solito José Mourinho quello che si presenta nel dopo partita del derby pareggiato contro lo Sporting Lisbona. "Forse ho giocato 100 o 200 derby. In Inghilterra era un derby ogni settimana. All’Inter ne ho fatti parecchi, a Madrid lo stesso - ha detto il tecnico del Benfica - L'arbitro ha commesso pochi errori, errori decisivi non ne ha commessi. Ho già scherzato con lui e gli ho detto che può uscire per strada che nessuno lo disturberà". E ancora: "C’è un giocatore dello Sporting che è intoccabile. Comanda il gioco, fa i falli che vuole e ancora una volta esce dalla partita senza giallo...". Poi il pensiero va alla sfida di mercoledì sera in Champions League in casa contro il Napoli: "Anche il Napoli è una squadra difficile, con un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà dura per noi. Se avrà un impatto il pareggio nel derby, sarà quello della positività".