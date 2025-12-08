Logo SportMediaset

Calcio

Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic

08 Dic 2025 - 11:26
Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere Juventus-Pafos di Champions League in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium. Assistenti i connazionali Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernandez e AVar Cesar Soto Grado. Il Napoli, impegnato in Portogallo in casa del Benfica di José Mourinho, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale David Smajc. Al var il tedesco Christian Dingert, avar l'inglese Stuart Attwell.

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius
11:26
Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic
11:18
Milan, Pulisic sta meglio: raggiunge la squadra a Torino, stasera la decisione
11:00
Inter-Liverpool, Slot potrebbe non convocare Salah
10:30
Tacconi: "Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari"