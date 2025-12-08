Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic

Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere Juventus-Pafos di Champions League in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium. Assistenti i connazionali Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernandez e AVar Cesar Soto Grado. Il Napoli, impegnato in Portogallo in casa del Benfica di José Mourinho, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale David Smajc. Al var il tedesco Christian Dingert, avar l'inglese Stuart Attwell.