Palladino: "Adrenalina a mille da due giorni. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori"

L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund partendo dall'emozione di trovarsi di fronte il famoso muro giallo dei supporters tedeschi: "I tifosi sono la parte bella del calcio, anche contro è sempre uno spettacolo e fa bene al calcio. Giochiamo in uno stadio così bello, così prestigioso e molto caldo. La Champions ci dà stimoli extra incredibili, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, speriamo di fare una grande prestazione, affrontiamo una grande squadra. Le assenze di De Ketelaere e Raspadori? Ci dispiace, Charles e Jack sono importanti per noi, sono forti e ci danno imprevedibilità e qualità, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti. Siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibile. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque giocherà lo farà nella maniera giusta".