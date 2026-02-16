VERSO BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

Palladino: "Adrenalina a mille da due giorni. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori"

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della trasferta di Champions League

16 Feb 2026 - 19:05
videovideo

L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund partendo dall'emozione di trovarsi di fronte il famoso muro giallo dei supporters tedeschi: "I tifosi sono la parte bella del calcio, anche contro è sempre uno spettacolo e fa bene al calcio. Giochiamo in uno stadio così bello, così prestigioso e molto caldo. La Champions ci dà stimoli extra incredibili, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, speriamo di fare una grande prestazione, affrontiamo una grande squadra. Le assenze di De Ketelaere e Raspadori? Ci dispiace, Charles e Jack sono importanti per noi, sono forti e ci danno imprevedibilità e qualità, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti. Siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibile. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque giocherà lo farà nella maniera giusta". 

Sui pericoli della gara, l'allenatore nerazzurro ha aggiunto: "Abbiamo un grande entusiasmo, c'è grande voglia di continuare a crescere e fare risultato, perché sono molto positivi. In Champions sappiamo che il livello è molto alto, il Dortmund ha grandi individualità ed è allenato benissimo. Vogliamo cercare di metterli in difficoltà, sappiamo che possiamo giocarcela in 180 minuti. Le partite vanno sempre giocate, prima la percentuale non la faccio mai. Cerco di trasmettere tanta leggerezza e autostima, voglio maturità e una squadra che capisce i momenti della partita. La mentalità deve essere quella, dobbiamo cercare di far risultato. Ho giocato con il fratello dell'allenatore del Borussia Kovac e conosco Robert, lo abbraccerò con grande piacere domani, abbiamo condiviso lo spogliatoio quell'anno in B nella Juventus". 

Sull'emozione di una notte di Champions, Palladino ha detto: "Potrei stare qui tanto tempo a rispondervi, posso solo dire che è bellissimo, meraviglioso. Questo sport ti dà emozioni incredibili, da due giorni ho l'adrenalina a mille, siamo molto eccitati da questa partita e i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Sono molto felice e molto carico, cerco di trasmetterlo ai miei ragazzi. Dobbiamo godercela". 

Ederson e Zalewski affondano la Lazio: sorpasso al Como per Palladino

palladino
atalanta
champions league

