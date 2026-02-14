Serie A, Lazio-Atalanta 0-2: Ederson e Zalewski valgono il sorpasso al Como

In avvio di ripresa sono invece i biancocelesti a chiedere un penalty per un fallo di mano di Zappacosta: dopo un lungo check al Var, il direttore di gara segnala però un fuorigioco iniziale di Tavares. Noslin costringe poi Carnesecchi a una parata da applausi, prima del 2-0 di Zalewski: l’ex Roma colpisce con un bellissimo destro a giro dalla distanza. A rovinare il finale di partita a Palladino è però l’infortunio di Raspadori: l’italiano accusa un problema alla coscia e abbandona il campo, costringendo i bergamaschi a chiudere in dieci, visti i cambi già esauriti. L’Atalanta riesce comunque a vincere 2-0, nonostante un palo impattato da Ratkov al 90’, e si porta così a 42 punti in classifica, sorpassando il Como al sesto posto: la squadra di Fabregas ha però da recuperare il match col Milan. A 33 punti resta invece la Lazio, che scivola a -9 dalla Dea.