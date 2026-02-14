Serie A, Lazio-Atalanta 0-2: Ederson e Zalewski valgono il sorpasso al Como
Palladino (con una partita in più) scavalca Fabregas in classifica: i biancocelesti di Sarri a -9 dalla Dea
© Getty Images
L’Atalanta conferma il suo ottimo momento in campionato, battendo la Lazio nella 25ª giornata di Serie A, in quello che è anche un antipasto della doppia sfida che andrà in scena nelle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. La Dea vince 2-0 in un Olimpico nuovamente deserto (prosegue la contestazione dei tifosi biancocelesti), sfiorando subito il gol al 15’: Bernasconi sfrutta un’uscita a vuoto di Provedel e serve in area Krstovic, il quale tira a porta sguarnita: Provstgaard riesce però in un clamoroso salvataggio, deviando la palla in calcio d’angolo.
Ahanor (ammonito in avvio di partita) è invece in grande difficoltà e, allora, Palladino lo sostituisce con Kolasinac già al 24’, mentre Taylor colpisce un palo per la Lazio quattro minuti più tardi: decisivo è un lieve tocco di Carnesecchi. Il risultato si sblocca quindi al 41’, quando Ederson fa 1-0 su calcio di rigore: l’arbitro punisce un tocco di braccio in area commesso da Cataldi e il brasiliano non sbaglia dal dischetto, trovando il primo gol del suo campionato.
In avvio di ripresa sono invece i biancocelesti a chiedere un penalty per un fallo di mano di Zappacosta: dopo un lungo check al Var, il direttore di gara segnala però un fuorigioco iniziale di Tavares. Noslin costringe poi Carnesecchi a una parata da applausi, prima del 2-0 di Zalewski: l’ex Roma colpisce con un bellissimo destro a giro dalla distanza. A rovinare il finale di partita a Palladino è però l’infortunio di Raspadori: l’italiano accusa un problema alla coscia e abbandona il campo, costringendo i bergamaschi a chiudere in dieci, visti i cambi già esauriti. L’Atalanta riesce comunque a vincere 2-0, nonostante un palo impattato da Ratkov al 90’, e si porta così a 42 punti in classifica, sorpassando il Como al sesto posto: la squadra di Fabregas ha però da recuperare il match col Milan. A 33 punti resta invece la Lazio, che scivola a -9 dalla Dea.
IL TABELLINO
LAZIO-ATALANTA 0-2
Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 5,5, Gila 5,5 (1’ st Patric 6), Provstgaard 6, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 5,5, Cataldi 5 (22’ st Rovella 6), Taylor 6 (35’ st Cancellieri sv); Isaksen 5 (43’ st Dia sv), Maldini 5,5, Noslin 6 (22’ st Ratkov 6). A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Luca Pellegrini, Belahyane, Przyborek. All.: Sarri
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Scalvini 5,5 (1’ st Kossounou 6), Djimsiti 6, Ahanor 5 (24’ Kolasinac 6,5); Zappacosta 6,5 (38’ st Bellanova sv), De Roon 5,5, Ederson 7, Bernasconi 6,5; Samardzic 6 (1’ st Raspadori 6), Krstovic 5,5, Zalewski 7 (25’ st Sulemana 6). A disp.: Sportiello, Rossi, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. All.: Palladino
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 41’ rig. Ederson, 15’ st Zalewski
Ammoniti: Scalvini (A), Ahanor (A), Bernasconi (A), Taylor (L), Djimsiti (A)
LE STATISTICHE
L’Atalanta ha vinto sei delle otto gare disputate in questo anno solare in Serie A (2N) e nel periodo solo l’Inter (sette) conta più successi nel torneo in corso.
Éderson ha segnato da calcio di rigore per la prima volta in Serie A, col suo primo tentativo dal dischetto nel torneo; il centrocampista ha realizzato due reti contro la Lazio e nella competizione contro nessun’altra squadra è andato più volte a bersaglio (due anche contro Genoa ed Hellas Verona).
Éderson, in gol per la prima volta in Serie A dal 20 aprile 2025 (v Milan), è il secondo centrocampista dell’Atalanta, dopo Mario Pasalic, a trovare la rete in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2022/23 la sua prima stagione in nerazzurro).
Nikola Zalewski ha segnato cinque gol in Serie A, di cui quattro con tiri da fuori area – tra i calciatori con almeno cinque reti realizzate nel torneo a partire dal 12 marzo 2023 (giorno del suo primo centro nella competizione) l’atalantino è quello con la percentuale di reti dalla distanza più alta (80% - 4/5).
Nicola Zalewski ha segnato due gol in questa Serie A, eguagliata la sua stagione più prolifica nel torneo (due anche nel 2022/23 con la Roma).
L’Atalanta ha battuto la Lazio in Serie A per la prima volta dal 4 febbraio 2024 in casa (3-1) mentre non capitava in trasferta dall’11 febbraio 2023 (2-0).
L’Atalanta ha vinto 39 match contro la Lazio in Serie A e solo contro il Bologna (40) vanta più successi nella propria storia nel massimo campionato – quella biancoceleste è però la formazione contro cui i nerazzurri hanno ottenuto più successi esterni nella competizione (16).
L’Atalanta è imbattuta nel 2026 in Serie A (6V, 2N); questa è solo la quarta volta nella sua storia nel torneo in cui non ha perso nessuna delle prime otto gare giocate in un anno solare: le tre precedenti nel 1962 (10), nel 2000 (otto) e nel 2003 (10).
L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei in corso (sei).
La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte casalinghe quante quelle rimediate nelle precedenti 19 (5V, 11N).
La Lazio ha subito almeno due gol in cinque partite interne di fila per la prima volta in un singolo campionato di Serie A.
Matteo Cancellieri ha tagliato il traguardo delle 50 presenze con la Lazio in tutte le competizioni mentre Boulaye Dia ha giocato oggi la 100a partita in Serie A.