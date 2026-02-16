caso kalulu

Sala: "Bastoni ha sbagliato, ma anche Chiellini e Del Piero simulavano"

Le parole del sindaco di Milano sull'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus

16 Feb 2026 - 18:57
00:39 
videovideo

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sul caso della settimana, vale a dire sull'espulsione di Kalulu, con chiara simulazione di Bastoni, al 42' di Inter-Juventus: "Certamente Bastoni ha sbagliato - ha detto -, però adesso vedo commentatori come Chiellini e DelPiero che parlano e fanno i censori ma che hanno fatto simulazioni incredibili nella loro carriera: ci sono i video in giro a dimostrarlo, che parlano e fanno i censori…".

E ancora: "Io sono parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente".

